Sony, PlayStation 5'in Oyunlarının Cep Yakacağını Onayladı

PlayStation 5'in fiyatını açıklayarak oyuncuları sevindiren Sony, yeni konsolu için satacağı oyunların fiyatının yüksek olacağını açıkladı. Sony tarafından yapılan açıklamalara göre yeni oyunlar, 70 dolar civarında satışa sunulacak. Üstelik diğer oyun yayıncılar da bu trende ayak uyduracaklarını söylüyor.

Oyunseverler, dün akşam itibarıyla son dönemlerin en çok merak edilen sorulardan bir tanesinin yanıtını buldular. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, düzenlediği PlayStation 5 etkinliğinde yeni oyun konsollarının fiyatını resmen açıkladı. Yapılan açıklamalar, özellikle de Digital Edition açısından oyuncuların yüzünü güldürürken Sony, PlayStation 5 için piyasaya sürülecek oyunların daha pahalı olacağını açıklayarak oyuncuları nispeten üzdü.

Video oyunların fiyatları, son dönemlerde ciddi anlamda tartışmaya açılmıştı. Geliştiriciler, uygun fiyatlara ses yükselterek maliyetlerin çok arttığını, hal böyle olunca da kar etmenin imkansız hale geldiğini açıklamışlardı. Sony, konuyla ilgili açıklamalarındaysa yeni oyunlarının 70 dolara kadar (yaklaşık 525 TL + vergiler) fiyatlandırılabileceğini söyledi.

Demon's Souls, Destruction All Stars ve Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition gibi oyunların her biri, 69,99 dolardan satışa sunulacak

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Demon's Souls, Destruction All Stars ve Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition gibi oyunların her biri, 69,99 dolar (yaklaşık 525 TL + vergiler) karşılığında satışa sunulacak. Euro para biriminin geçerli olduğu satış lokasyonlarındaysa bu fiyat, 79,99 euro (yaklaşık 705 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Ancak tüm oyunların fiyatı belirlenen noktalara sabitlenmeyecek.

Örneğin bir oyunsever, standart sürümde bir Spider-Man oyunu satın almak istediği takdirde, 49,99 dolar (yaklaşık 375 TL + vergiler) ya da 59,99 euro (yaklaşık 530 TL + vergiler) ödeme yapacak. Ayrıca Sackboy A Big Adventure isimli aile türündeki bir oyun, 59,99 dolar (yaklaşık 450 TL + vergiler) ya da 69,99 euro (yaklaşık 620 TL + vergiler) gibi ödemelerle satın alınabilecek.

Sadece birinci taraf değil, üçüncü taraf oyunların da fiyatı yükseliyor

Oyun fiyatlarını yükselten tek şirket Sony'nin kendisi değil. Şu sıralar içinde Türkiye'den de bölümler olacak Call of Duty: Black Ops Cold War'la gündemde olan Activison, ayrıca 2K’nın NBA 2K21'i de 70 dolar (yaklaşık 525 TL + vergiler) olarak fiyatlandırılacaklar. Eğer bu oyunların hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 destekli versiyonlarını satın almak isterseniz, 99,99 dolar (yaklaşık 750 TL + vergiler) ödeme yapmanız gerekecek.

Tüm bu şirketlere ek olarak geçtiğimiz dönemlerde açıklama yapan Electronic Arts ve Capcom da yeni fiyat trendine ayak uydurmak zorunda olduklarını açıklamışlardı. Sektörün önemli isimlerinden Ubisoft ise yeni nesil konsollar için piyasaya sürülecek ilk oyunların pahalı olmayacağını ancak fiyat politikasının 2021 yılında yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.

Oyun fiyatları neden artıyor?

Oyun fiyatları, TL'nin kur değerlerine bağlı olarak zaten uçmuş durumda. Ancak bu yükseliş, sadece bizimle ilgili bir şey değil. Sektörel kaynaklar, video oyun sektöründeki maliyetlerin ciddi anlamda arttığını ifade ediyorlar. IDG isimli bir araştırma şirketinin yaptığı açıklamalara göre video oyun fiyatları, 2005 yılından sonra hiç yükselmedi. Ancak bu süreçte TV ve film gibi diğer eğlence sektörlerinin fiyatları ciddi anlamda arttı.

IDG CEO'su Yoshio Osaki tarafından yapılan açıklamalarda, her video oyunun fiyatının 10 dolar yükselmesinin, diğer sektörlerin yanında hiçbir şey olduğunu ifade ediyor. Tüm büyük oyun yayıncı şirketlerle çalıştıklarını söyleyen Osaki, NBA 2K gibi amiral gemisi oyunların zaten çok daha fazlasını hak ettiğini ifade ediyor.

PlayStation'ın eski ABD Patronu Shawn Layden, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söylüyor

Gamelab Live kapsamında bir panele katılan PlayStation'ın eski ABD Patronu Shawn Layden, bu panelde AAA oyunlarının artık sürdürülemez olduğunu, çünkü maliyetlerin çok fazla arttığını ifade etmişti. Üstelik Layden, oyun fiyatlarının 80'li yıllardan beri çok fazla değişiklik göstermediğini söylemişti. Bu işe başladığında oyun fiyatlarının 59,99 dolar civarında olduğunu belirten Layden, yeni nesil konsollarda fiyat maliyet çatışmasının yaşandığının görüleceğinin altını çizmişti.