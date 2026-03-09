Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Sana Başka Bana Başka Fiyat: Sony, PlayStation Store'da Dinamik Fiyatlandırmayı Tekrar Test Ediyor!

Bir oyuncunun Reddit'te paylaştığı ekran görüntülerine göre Sony, PlayStation Store'da tekrar dinamik fiyatlandırma özelliğini test etmeye başladı.

Sana Başka Bana Başka Fiyat: Sony, PlayStation Store'da Dinamik Fiyatlandırmayı Tekrar Test Ediyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony'nin PlayStation Store’da kullanıcıya göre değişen “dinamik fiyatlandırma” sistemini bir kez daha test ettiği iddia ediliyor. Fiyat takip sitesi PSPrices’ın raporlarına göre şirket, 2025’in sonlarından bu yana 68 farklı bölgede 150’den fazla oyunu kapsayan testler yürütüyor ve bu özelliği tüm kullanıcılara açmaya kararlı gibi.

İddiaya göre bu testlerde, aynı oyun farklı kullanıcılara farklı indirim oranlarıyla gösterilebiliyor. Bazı durumlarda indirim oranlarının %17’ye kadar değiştiği belirtiliyor. Yani bir oyuncu aynı oyunu daha büyük bir indirimle görürken, başka bir oyuncu daha yüksek bir fiyatla karşılaşabiliyor.

Olay sosyal medyada da gündem oldu

Konu, ilk olarak sosyal medyada hızla yayılan bir ekran görüntüsüyle gündeme geldi. Görüntüde Assassin’s Creed Unity oyununun PlayStation Store sayfası yer alıyor.

Kullanıcı hesabına giriş yapılmadan önce oyunun fiyatı £3.74 ve yaklaşık %85 indirimli görünüyor. Kullanıcı hesabına giriş yaptıktan sonra fiyatın £9.99’a yükseldiği ve indirimin yaklaşık %60’a düştüğü görülüyor.

Görüntüyü paylaşan Reddit kullanıcısının gönderisi daha sonra silinse de farklı kullanıcılar benzer fiyat farklarını gösteren ekran görüntülerini X ve forumlar üzerinden paylaşmaya devam etti.

Sony konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı. Bu nedenle fiyatların giriş yapıldıktan sonra neden değiştiği veya testlerin nasıl çalıştığı net olarak bilinmiyor.

Dinamik fiyatlandırma başka yerlerde kullanılıyor mu?

2

Dinamik fiyatlandırma aslında yeni bir uygulama değil. Havayolları, etkinlik biletleme siteleri ve araç çağırma uygulamaları bu sistemi uzun süredir kullanıyor ancak dijital oyun mağazalarında bu yöntem oldukça nadir görülüyor.

Şu anki raporlara göre Sony’nin test ettiği sistem, oyunların standart satış fiyatını yükseltmekten ziyade, farklı kullanıcılara farklı indirim oranları sunmayı amaçlıyor. Yine de böyle bir sistemin oyuncular arasında tartışma yaratması oldukça doğal ve gelecekte daha büyük tepkiler de çekeceği aşikâr.

Xbox Yeni Nesil Konsolunu Duyurdu: İşte PC Oyunlarını da Oynayabileceğiniz "Project Helix" Xbox Yeni Nesil Konsolunu Duyurdu: İşte PC Oyunlarını da Oynayabileceğiniz "Project Helix"
Sony'den Şaşırtan Duyuru: PC'ye Özel DualSense Tanıtıldı Sony'den Şaşırtan Duyuru: PC'ye Özel DualSense Tanıtıldı
Playstation Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com