Sana Başka Bana Başka Fiyat: Sony, PlayStation Store'da Dinamik Fiyatlandırmayı Tekrar Test Ediyor!

Bir oyuncunun Reddit'te paylaştığı ekran görüntülerine göre Sony, PlayStation Store'da tekrar dinamik fiyatlandırma özelliğini test etmeye başladı.

Sony'nin PlayStation Store’da kullanıcıya göre değişen “dinamik fiyatlandırma” sistemini bir kez daha test ettiği iddia ediliyor. Fiyat takip sitesi PSPrices’ın raporlarına göre şirket, 2025’in sonlarından bu yana 68 farklı bölgede 150’den fazla oyunu kapsayan testler yürütüyor ve bu özelliği tüm kullanıcılara açmaya kararlı gibi.

İddiaya göre bu testlerde, aynı oyun farklı kullanıcılara farklı indirim oranlarıyla gösterilebiliyor. Bazı durumlarda indirim oranlarının %17’ye kadar değiştiği belirtiliyor. Yani bir oyuncu aynı oyunu daha büyük bir indirimle görürken, başka bir oyuncu daha yüksek bir fiyatla karşılaşabiliyor.

Olay sosyal medyada da gündem oldu

Konu, ilk olarak sosyal medyada hızla yayılan bir ekran görüntüsüyle gündeme geldi. Görüntüde Assassin’s Creed Unity oyununun PlayStation Store sayfası yer alıyor.

Kullanıcı hesabına giriş yapılmadan önce oyunun fiyatı £3.74 ve yaklaşık %85 indirimli görünüyor. Kullanıcı hesabına giriş yaptıktan sonra fiyatın £9.99’a yükseldiği ve indirimin yaklaşık %60’a düştüğü görülüyor.

Görüntüyü paylaşan Reddit kullanıcısının gönderisi daha sonra silinse de farklı kullanıcılar benzer fiyat farklarını gösteren ekran görüntülerini X ve forumlar üzerinden paylaşmaya devam etti.

Sony konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı. Bu nedenle fiyatların giriş yapıldıktan sonra neden değiştiği veya testlerin nasıl çalıştığı net olarak bilinmiyor.

Dinamik fiyatlandırma başka yerlerde kullanılıyor mu?

Dinamik fiyatlandırma aslında yeni bir uygulama değil. Havayolları, etkinlik biletleme siteleri ve araç çağırma uygulamaları bu sistemi uzun süredir kullanıyor ancak dijital oyun mağazalarında bu yöntem oldukça nadir görülüyor.

Şu anki raporlara göre Sony’nin test ettiği sistem, oyunların standart satış fiyatını yükseltmekten ziyade, farklı kullanıcılara farklı indirim oranları sunmayı amaçlıyor. Yine de böyle bir sistemin oyuncular arasında tartışma yaratması oldukça doğal ve gelecekte daha büyük tepkiler de çekeceği aşikâr.