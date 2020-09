Sony: PS5, Eski Konsollardaki Oyunları Desteklemeyecek

Sony, 19 Kasım’da çıkış yapacak yeni oyun konsolunun PS4 oyunlarına yüzde 99 oranında geriye dönük uyumlu olacağını söylemişti. Şirket, diğer eski nesil konsollardaki oyunların ise yeni nesilde desteklenmeyeceğini söyledi.

Sony, PlayStation 5’in büyük ölçüde geriye dönük uyumlu olacağını duyurmuştu. Konuyla alakalı durumu netleştirmek isteyen PlayStation CEO’su Jim Ryan, PS5’in yüzde 99 oranında PS4 oyunlarıyla uyumlu olacağını söyledi. Yeni konsol PS4’le uyumlu olsa da PS1, PS2 veya PS3 oyunlarını desteklemeyeceği doğrulandı.

Ryan, Siliconera’ya verdiği röportajda, PlayStation 5 geliştirme ekibinin eski sistemler için geriye dönük uyumluluğu olmasını sağlamak için yeterli zamanı olmadığını söyledi. “Cihazı üretirken mühendisliğimizi PS5 özelinde tuttuk. Bununla birlikte PS4 zaten 100 milyon oyuncuya sahip, bu oyuncuların oyunları PS5’te de oynamak istediklerini düşündük, bu yüzden PS4 ile uyumluluğu dahil ettik” diyen Ryan, diğer konsolların yeni konsolla uyumluluğunun daha zor olacağını söyledi.

PlayStation 4 ve PlayStation 5 benzer konsollar

Konsolun baş mimarı Mark Cerny’ye göre PS5’in PS4’ü rahatlıkla desteklemesinin nedeni, bu iki konsolun benzer yapılara sahip olması. Sony, bu kolaylık sayesinde Days Gone, God of War, Resident Evil 7 gibi pek çok PS4 oyununu rahatlıkla PS5 için de çıkarabiliyor. Hatta şirket, bunun için PS Plus Collection ismiyle bir oyun kütüphanesi de duyurdu.

PlayStation 5 fiyatı

PlayStation 5, Dijital ve Standart sürüm olarak iki farklı fiyat seçeneğine sahip. Dijital sürüm 400 Dolar / Euro fiyat etiketine sahipken, Standart sürüm ise 500 Dolar / Euro fiyatla karşımıza çıkacak. Konsolun Türkiye fiyatları ise henüz açıklanmadı.