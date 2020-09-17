PlayStation, PS5 Kullanıcı Arayüzüne Güveniyor

Kasım ayında teslimatı başlayacak olan Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 çıkmadan önce yeni konsolun arayüzünü de göreceğiz. Firma, arayüz özelliklerini “gerçekten havalı” şekilde sunacağı sözünü verdi.

PlayStation CEO’su Jim Ryan, Sony’nin yeni PS5 kullanıcı deneyimine dair daha fazla detayı önümüzdeki dönemde insanlarla paylaşmayı planladığını açıkladı. Ryan’ın hedefi daha fazla etkileşim yaratıp platformda geçirilen zamanı daha iyi hale getirmek.

Ryan özellikle yeni platformda yapacakları değişimler için arayüze odaklandıklarını ifade etti. Artık birer oyun makinesinden ev eğlence sistemine dönüşen konsolların yapabildiklerini düşündüğümüzde daha iyi bir arayüzün önemi de daha açık şekilde ortaya çıkıyor.

"Havalı şeyler gelecek"

PlayStation CEO’su, “henüz insanlara PlayStation 5’in kullanıcı deneyimine dair bir şey göstermediklerini ve bu noktada gelecek olan çok havalı şeylerin olduğunu” ifade etti. Bir anlamda da yeni arayüzün dikkat çekici bir şekilde tanıtılacağını açıklamış oldu.

Ryan’a göre bu durumun nedeni ise bu yıl içerisinde gördükleri oldu. Gördükleri şeylerin nefeslerini kestiğini söyleyen CEO, gözlerini de varlığından haberdar bile olmadıkları fırsatlara açtığını belirtti.

Ellerindeki verilere ek olarak topluluklarını büyütmek için yeni fırsatlar gördüklerini belirten PlayStation’ın en yetkili ismi, PlayStation’ı dünya çapında daha fazla insana ulaştırabilme fırsatını gördüklerini söyledi. Bu da oyuncuları genel olarak heyecanlandırdı.

PlayStation 5’i Kasım ayına kadar çok duyacağız

Konsol hakkında en çok merak edilen 2 soru olan ne zaman çıkacağı ve kaç para olacağı soruları cevabını bulmuş olsa da konsolla ilgili merak edilen çok şey var. Bunların arasında yeni nesil güncelleme yamaları ve Horizon Forbidden West ve God of War 2 gibi oyunların çıkış tarihleri de yer alıyor.

Ryan ayrıca açıklamalarında PlayStation için de Xbox Game Pass benzeri bir abonelik modeli ihtimalinin önünü de tamamen kapatan bir açıklama yaptı. CEO’ya göre bu model, birinci parti oyun geliştirmelerinin bütçesi için hiç de uygun değil. Bakalım kalan 8 haftalık sürede Sony bize daha ne özellikler tanıtacak.