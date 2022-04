2018 yılında çıkan ilk filmi ve ikinci film Let There Be Carnage ile gişede büyük başarı elde eden Venom serisinin üçüncü filmi resmen duyuruldu. Sony, filmin arkasında yer alacak isimleriyse henüz açıklamadı.

2018 yılında vizyona giren ilk filmiyle gişede başarı yakalayan Venom, ikinci filmi Venom: Let There Be Carnage ile devamının geleceğini gösteren şekilde bir şekilde beyaz perdeye veda etmişti. Son olarak Spider-Man: No Way Home’un jenerik sonrası sahnelerinde gözüken Venom’dan bugün beklenen haber geldi.

Sony Pictures, bugün Venom’un üçüncü filmini resmen duyurdu. Tom Hardy’nin Eddie Brock’u canlandırdığı serinin üçüncü film duyurusu, Sony’nin CinemaCon etkinliğinde yapıldı. Filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaryosunu kimin yazacağı gibi sorular ise havada kaldı.

Sony, Spider-Man evrenini büyütüyor

Sony’nin Venom 3’ü duyurması, şirketin kendi Spider-Man evrenini genişletme planının da son gazla devam ettiğinin göstergesi oldu. Sony, bu evrende halihazırda Kraven the Hunder ve Madame Web, Spider-Man: Across the Spider-Verse filmleriyle takvimlerde yerini aldı.

Yeni Venom 3 filminin duyurusuyla birlikte bazı teoriler de elbette gün yüzü görmeye başladı. Spider-Man: No Way Home ile kırmızı kostüme geri dönen Andrew Garfield, birçok hayrana göre yeni Venom 3 filminde Spider-Man olarak Venom’un karşısına dikilebilir. Film hakkında yeni detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

Venom 3, ilk kez geçtiğimiz aylarda yapımcı Amy Pascal tarafından doğrulanmış, filmin yapım aşamasında olduğu açıklanmıştı.