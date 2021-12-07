Spider-Man'in yapımcısı Amy Pascal, Collider'a verdiği röportajda Venom serisinin üçüncü filminin yapım aşamasında olduğunu açıkladı. Filmin şu anda planlanmakta olduğu belirtildi.

Tom Hardy’nin başrolünde yer aldığı Venom serisinin ikinci filmi Venom: Zehirli Öfke 2, ekim ayının başında vizyona girmişti. Film, jenerik sahnesiyle birlikte Venom’un Marvel Sinematik Evreni’nde yer alacağını kesinleştirmişti. Venom ve Eddie ikilisi, son sahnede farklı bir evrene geçiyor, Venom televizyonda Tom Holland’ın Spider-Man’ini görüyor ve onu tanıyordu.

17 Aralık’ta vizyona girecek Spider-Man: No Way Home’da Venom’un gözükeceğine dair henüz hiçbir kanıt bulunmuyor. Dolayısıyla Spider-Man’i muhtemelen sonraki Venom ya da Spider-Man filmlerinde göreceğiz. Henüz geçtiğimiz aylarda vizyona giren Venom’un son sahnesi tartışılmaya devam ederken bir yandan da sevindiren bir haber geldi.

Venom 3 yapım aşamasında:

Spider-Man yapımcısı Amy Pascal, Collider ile yaptığı son röportajda üçüncü Venom filminin yapım aşamasında olduğunu açıkladı. Pascal, film için şu anda planlama aşamasında olduklarını, güncel olarak odaklandıkları şeyin ise herkesin gelip No Way Home’u izlemesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Henüz erken aşamalarda olan Venom’un üçüncü filminin geleceğini aslında halihazırda tahmin edebiliyorduk. Daha önce bu konuda Digital Spy’a açıklama yapan Tom Hardy, yeni bir filmin çıkmasının filmlerin bireysel başarılarına bağlı olduğunu ifade etmişti. Venom: Zehirli Öfke 2’nin yönetmeni Andy Serkis ise Venomverse’ün ‘kaçınılmaz şey’ yaşanmadan önce ilgi çekici maceralar için çok potansiyele sahip olduğunu açıklamıştı.