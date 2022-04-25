Netflix Türkiye'nin yeni yerli yapımı Yolun Açık Olsun filminin resmi fragmanı yayımlandı. Yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla beklentileri yükselten film, fragmanıyla da daha büyük heyecan yarattı.

Orijinal yapımları arasına her geçen gün bir yenisini daha katmaya devam eden Netflix Türkiye, bugün son yerli filmi Yolun Açık Olsun’un resmi fragmanını yayınladı. Oyuncu kadrosunda Türkiye’nin sevilen isimlerinin de yer aldığı film, fragmanıyla birlikte pek çok kişinin de listesine eklendi.

Hakan Evrensel’in aynı isimli kitabından uyarlanan filmde Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ile Dalyan’a doğru yola çıkar ve Kerim’i büyük aşkı Elif’e kavuşturmayı amaçlar fakat bu yolculuk, Salih’in geçmişle hesaplaşmasına yol açar. Geçtiğimiz aylarda çekimleri tamamlanan Yolun Açık Olsun, 23 Mayıs’ta Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

Yolun Açık Olsun fragmanı:

Yapımcılığını Lanistar Medya ve Same Film’in üstlendiği film, oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Engin Akyürek, İlker Kızmaz, Alpay Atalan, Belfu Benian ve Özlem Çakar Yalçınkaya’ya yer veriyor. Filmin yönetmen koltuğundaysa çokça sevilen 7. Koğuştaki Mucize’nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin yer alıyor.