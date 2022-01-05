Sony, CES 2022'de elektrik motorlu yeni konsept SUV'u Vision-S 02'yi duyurdu. Her yeri sensör dolu aracın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz net değil. Ancak Sony, önümüzdeki dönemlerde kuracağı Sony Mobility Inc. isimli şirket ile elektrik motorlu araç sektörüne kesin olarak giriş yapacak.

CES 2022, Japonya merkezli teknoloji devi Sony için oldukça hareketli başladı. Yeni televizyonları ile PlayStation 5 uyumlu VR ekipmanlarının tanıtımını yapan şirket, şimdi de elektrik motorlu otomobil konsepti gösterdi. "Vision-S 02" ismine sahip olan ve SUV olarak karşımıza çıkan araç, TOGG'un rakibi olacak gibi görünüyor.

Sony, aslında uzun bir süredir elektrik motorlu otomobil projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. CES 2022'de ilk kez gösterilen SUV'un yanında sergilenen sedan araç, şirketin ilk elektrikli arabası Vision-S. Ancak bu sedan, yapılan son açıklamalara göre piyasaya sürülmeyecek. Tüketiciler, muhtemelen Vision-S 02 ile tanışma imkanı yakalayacaklar. Peki Sony'nin bu sektörle ilgili hedefleri neler?

Karşınızda Sony Vision-S 02

Vision-S 02 için yapılan açıklamalara göre bu SUV, Vision-S'in sahip olduğu platformu kullanıyor. 7 kişilik bir yapıya sahip olabilen SUV, neredeyse her yerinde sensörler barındırıyor. Bu sensörler CMOS görüntü ve LiDAR da yer alırken şoför ile etkileşim de Vision-S 02'nin özelliklerinden olacak. Şirket, 2. seviye sürücü destek teknolojisi için Avrupa'da çalıştığını, aracın uzaktan güncelleme ve çalıştırma özelliklerinin ise 5G desteği ile sağlanacağını ifade ediyor.

Sony, konsept SUV modelinin geleceği hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, önümüzdeki aylarda Sony Mobility Inc.'i resmen kuracak. Yeni şirket, Sony'nin elektrikli otomobil devrimindeki çalışmalarını sürdürecek. Sony'nin bu sektörde neler yapabileceğini ise hep birlikte göreceğiz...

Sony Vision-S 02 için paylaşılan bazı fotoğraflar

Sony Vision-S 02 tanıtım videosu