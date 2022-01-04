Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022, bugün başladı. Onlarca markanın ürünlerini tanıttığı fuarda Sony de yer aldı. Fuarın ilk gününde Sony, yeni ürünlerini tanıttı.

Son iki yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bugün resmen başladı. CES 2022’de Samsung’tan Hyundai’ye, Google’dan Intel’e çeşitli sektörlerden onlarca marka ürünlerini sergileyecek. Las Vegas’ta gerçekleştirilen etkinlik 8 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Bu seneki teknoloji fuarında, birçok alanda çeşitli üretimler yapan dev şirket Sony de ziyaretçilerini karşılıyor. Sony'nin fuarda tanıttığı yeni ürünleri Bravia XR TV serisi, Bravia XR'de öne çıkan ve dünyada bir ilk olan televizyon modeli QD-OLED 4K TV A95K ve web kamerası Bravia Cam'e gelin birlikte bakalım.

Dünyanın ilk QD-OLED 4K TV'si: Sony A95K



Sony, bu modelde OLED ve LED ekran teknolojilerini bir arada kullanarak dünyada bir ilke imza attı. Bravia A95K model televizyonunu öne çıkan temel özelliği QD katmanı ve OLED katmanının bir arada yer alması.

Son yıllarda popüler olan bu melez ekran teknolojisi çok daha iyi kontrast ve doygunluk seviyeleriyle üst düzey bir ekran performansı sunuyor. Sony A95K'da yer alan milyonlarca bağımsız pikseller, her zamankinden daha fazla renk oluşturuyor ve etkileyici bir deneyim vadediyor.

Sony 2022 Bravia XR serisi

Sony, bugün yukarıda bahsettiğimiz modelin de dahil olduğu yepyeni bir televizyon serisini tanıttı. Sony şimdiye kadar üretmiş olduğu televizyon modelleriyle zaten öne çıkıyor, ancak CES 2022’de tanıtılan Bravia serisi, kullanıcı deneyimini son derece arttırıyor.

Tanıtılan seri Master Series Z9K 8 K ve X95K Mini LED, MASTER Series A95K, MASTER Series A90K, X90K 4K LED ve A80K 4K OLED modellerinden oluşuyor.

Google TV ile desteklenen televizyon serisinde, 360 Mekansal Ses Kişiselleştirici ve 360 Uzamsal Ses Eşleme özellikleriyle de Sony, ses performansını tekrar kanıtlıyor. Serinin Z9K ve X95K modellerinde yer alan mini LED sistemi, göz alıcı renkler ve güçlü ışığıyla izleyicilere benzersiz bir dinamik aralık keyfi sunuyor.

Bravia Cam

Sony, televizyonun üst çerçevesine eklenebilen web kamerası Bravia Cam’i de tanıttı. Bu kamera Sony’nin bazı üst modellerine ek olarak gelecek fakat dileyen tüm kullanıcılar kamerayı ayrıca satın alabilecek. Sony’nin diğer televizyon modelleriyle de uyumlu olan kamerada; ekrana çok yakın oturan kullanıcıları uyarma, izleyicilerin odadan çıkmasıyla ekranı kapatma gibi ilginç özellikler öne çıkıyor.

Bugün tanıtımına başlanan bu yeni ürünlerin fiyatları ya da çıkış tarihi hakkında henüz bilgi verilmedi.