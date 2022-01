PlayStation VR 2 Duyuruldu: İlk PSVR 2 Oyunu da Gösterildi

Sony, CES 2022 kapsamında PlayStation 5 için hazırladığı sanal gerçeklik setini duyurdu. Yeni sanal gerçeklik gözlüğüne "PlayStation VR2" ismini verdiğini açıklayan şirket, ürünün tasarımını ise göstermedi. Bu ekipmanla oynanabilecek ilk oyun Horizon: Call of the Mountain da duyuruldu.

Dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2022 resmen başladı. Dün akşam itibarıyla da çok sayıda şirket, CES 2022'de yeni teknolojilerini tanıttı. Bu bağlamda sahne alan şirketlerden bir tanesi de Japonya merkezli teknoloji devi Sony'ydi. Düzenlediği etkinlikte yepyeni televizyonlarını duyuran şirket, PlayStation 5 için hazırladığı VR oyun ekipmanları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Aslına bakacak olursak Sony, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikte PlayStation 5 ile uyumlu VR ekipmanını kısmen duyurmuştu. Detaylarına, burada bulunan içeriğimizde ulaşabileceğiniz el ekipmanı, önceki nesilden çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olması ile dikkat çekmişti. Ancak şirket, bu ekipmanın ismini bir türlü açıklamamıştı. CES 2022, bu durumu nihayete erdirdi. Sony, PlayStation 5 için geliştirilen sanal ve artırılmış destekliği sunan el ekipmanına PlayStation VR2 Sense, gözlüğe ise PlayStation VR2 ismini verdi.

PlayStation VR2 ile oynanabilecek ilk oyun duyuruldu

PlayStation VR2 isimli gözlüğün teknik detaylarına baktığımızda, 120 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunan 2000 x 2040 piksel çözünürlüğündeki OLED ekranları görüyoruz. 110 derece görüş alanı sunan gözlüğün hem hareket hem göz takibi yapabiliyor oluşu ise dikkatlerden kaçmıyor. Hareketlerinizi ve gözlerinizi izlemek için 4 kameraya sahip olan sanal gerçeklik ekipmanı, titreşim, 3D ses ve dahili mikrofon ile kulaklık gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ancak bu gözlüğün tasarımıyla ilgili ne yazık ki bilgi sahibi olamadık.

Bu arada, PlayStation VR2 ve PlayStation VR2 Sense ile oynanabilecek yeni bir oyun da duyuruldu. "Horizon: Call of the Mountain" olarak isimlendirilen bu oyun, adından da tahmin edilebileceği üzere Horizon Zero Dawn ile aynı evrende geçen bir yapım olarak karşımıza çıktı. Dilerseniz sizleri, Horizon: Call of the Mountain'in duyuru fragmanı ile yalnız bırakalım.

Horizon: Call of the Mountain duyuru fragmanı