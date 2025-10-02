Tümü Webekno
Sora Uygulaması OpenAI Araştırmacılarını İkiye Böldü

Yapay zekâ videolarını içeren TikTok benzeri Sora uygulaması, OpenAI'dakiler de dahil araştırmacılar arasında endişe yarattı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir duyuru yaparak video oluşturma modelinin yeni versiyonu Sora 2’yi resmen duyurmuştu. Sora 2, çok daha gerçekçi ve gelişmiş görüntüler ve ses desteği gibi yenilenen özelliklerle geliyordu. Öte yandan modelle birlikte Sora uygulaması da duyuruldu. Bu uygulama, bir nevi TikTok rakibi, sadece yapay zekâ ile oluşturulmuş videoları içeren bir video akışıydı.

Tahmin edebileceğiniz gibi sadece deepfake yapay zekâ videolarını içeren bir sosyal medya platformu bazı endişeleri de beraberinde getirdi. Öyle ki direkt olarak OpenAI’ın içinden insanların bu konuda pek iyimser olmadığı görüldü.

TikTok benzeri yapay zekâ video akışı araştırmacıları endişelendiriyor

Birden fazla mevcut ve eski OpenAI araştırmacısı, Sora uygulaması hakkında konuştu. Araştırmacılar, bu hamlenin OpenAI’ın kâr amacı gütmeden insanlığa katkı sağlayan gelişmiş yapay zekâ geliştirme hedefiyle ne alakası olduğunu çözemediklerini ifade etti. Bu da TikTok benzeri yapay zekâ video akışına karşı tutumlarını gösterdi.

Tabii ki endişe verici yanlarından bahsedenler de vardı. OpenAI’da görev alan araştırmacı John Hallman, X’teki bir gönderisinde “Yapay zekâ tabanlı akışlar çok korkutucu. Sora 2’yi çıkaracağımızı duyduğumda endişelendiğimi inkâr etmeyeceğim. Yine de ekibin yapabilecekleri en iyi işi yaptıklarını düşünüyorum. Yapay zekânın insanlığa zarar değil, fayda sağlaması için elimizden geleni yapacağız.” İfadelerini kullandı.

Harvard Profesörü ve OpenAI araştırmacısı olan Boaz Barak da açıklamasında Sora 2’nin teknik olarak harika olduğunu belirtirken henüz tam olgunlaşamadığını ve deepfake’lerden kaçınmanın henüz mümkün olmadığını aktararak aynı endişeleri paylaştığını ekledi. Eski bir OpenAI araştırmacısı olan Rohan Pandey ise Sora uygulamasını “sonsuz bir yapay zekâ TikTok çöplüğü” olarak nitelendirdi.

Sonuç olarak OpenAI’ın içindeki isimler de dahil araştırmacılarda ve uzmanlarda bu konuda bazı endişeler var. Henüz geniş çapta kullanıma sunulmadığı için nasıl etkileri olacağını bilmiyoruz. Ancak tamamen yapay zekâ videolarından oluşan bir video akışı korkutucu şeyler ortaya çıkarabilir. Neler olacağını zaman gösterecek.

