Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, giderek artan dolandırıcılık vakalarının ardından sosyal medyada en çok kullanılan 8 dolandırıcılık yöntemini paylaştı. Ofis, bir teklif gerçek olmayacak kadar cazipse veya kredi kartı gibi önemli bilgileriniz isteniyorsa, siber saldırılarla karşı karşıya olabileceğinizin altını çizdi.

Bugüne kadar internette pek çok platformda birbirinden farklı dolandırıcılık yöntemleriyle karşılaştık. Sahte bir vakıf üzerinden kişisel bilgilerin çalınması, video beğen-para kazan vaadiyle para toplanması ve özellikle kripto para dolandırıcılıkları, bunların yalnızca en güncel örnekleri oldu. Dolandırıcıların yöntemlerini ‘yedirmek’ için kullandıkları en büyük mecraysa elbette sosyal medya. İşte bugün, bu tür dolandırıcılıklara karşı daha az insanın kurban olması için önemli bir paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. “Sosyal medyada karşılaştığınız bir teklif gerçek olmayacak kadar cazipse veya kredi kartı gibi kritik bilgileriniz isteniyorsa siber saldırganlar ile karşı karşıya olabilirsiniz.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, dolandırıcıların kullandığı 8 yöntemi paylaştı.

Bir teklif fazla cazipse, şüphelenin