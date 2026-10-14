Facebook'ta Yeni Dönem: Artık Algoritmaya Ne Görmek İstediğinizi Söyleyebileceksiniz

Facebook, içerik akışını kendi cümlelerinizle şekillendirmenizi sağlayan “Senin Algoritman” özelliğini sunuyor. Yapay zekâ destekli araç sayesinde hangi konularla daha fazla ilgilendiğinizi doğrudan anlatabilecek, akışınızdaki önerileri tercihlerinize göre yönlendirebileceksiniz.

Facebook'ta karşınıza çıkan içerikler, bugüne kadar büyük ölçüde beğenilerinizden, yorumlarınızdan ve izlediğiniz videolardan çıkarılan sonuçlara göre belirleniyordu. Şimdi bu tabloya yeni bir seçenek ekleniyor: Ne görmek istediğinizi algoritmanın tahmin etmesini beklemek yerine kendiniz söyleyebiliyorsunuz.

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Instagram'ın ardından Facebook'a da gelen “Senin Algoritman” (Your Algorithm) özelliği, içerik önerileri üzerinde daha fazla söz sahibi olmanızı sağlıyor. Gönderilerin yanındaki üç noktalı menüden ulaşabileceğiniz araçla belirli konulara ilgi duyduğunuzu belirtebilir, akışınızda daha az karşılaşmak istediğiniz içerikleri de açıkça ifade edebilirsiniz.

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Yapay zekâ ile tercihlerinizi anlatın

Diyelim ki Facebook'ta sürekli aynı tür videoları görmekten sıkıldınız ya da belirli bir konuya daha fazla ilgi duymaya başladınız. Yeni özellikle bunu birkaç kelimeyle anlatabilirsiniz. Tek tek gönderilerle etkileşime girmek yerine, nasıl bir içerik akışı istediğinizi doğrudan yazmanız mümkün.

Burada yapay zekâ, yazdığınız ifadeleri yorumlayarak tercihlerinizi anlamaya yardımcı oluyor. Böylece Facebook, ilgi alanlarınızı yalnızca ne izlediğinize veya neyi beğendiğinize bakarak çıkarmak zorunda kalmıyor; sizin söylediklerinizi de hesaba katabiliyor.

Facebook akışınız tercihlerinize göre şekillenecek

Verdiğiniz geri bildirimler, Facebook'un size önereceği gönderileri ve Reels videolarını etkileyebiliyor. Örneğin teknoloji içeriklerine daha fazla yer verilmesini isteyebilir, ilginizi çekmeyen başka konuların ise akışınızda daha az görünmesini sağlayabilirsiniz.

Elbette bu, algoritmanın tamamen ortadan kalktığı veya Facebook'ta göreceğiniz her içeriği kendinizin seçebildiği anlamına gelmiyor. Önerileri hâlâ sistem belirliyor; ancak artık tercihlerinizi kendi kelimelerinizle anlatabileceğiniz ek bir yolunuz var.