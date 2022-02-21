Sosyal medyadaki ikilemler bugüne kadar büyük tartışmalara sahne olmuşken, Atilla Yurtseven'in ortaya attığı bir olasılık sorusu interneti karıştırdı. Soruya iki farklı cevap veren taraf, yumruk yumruğa kavgaya edermişçesine kavga etti..

Sosyal medya, zaman zaman herkesi ikiye bölen bazı sorulara ev sahipliği yapabiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Twitter’da paylaşılan bir olasılık sorusunun etkileri halen hissedilmeye devam ediyor. Atilla Yurtseven’in Twitter hesabından paylaştığı “Ahmet’in iki çocuğu var. Çocuklardan birisi erkek. Diğer çocuğun kız olma ihtimali kaçtır?” sorusu ve iki farklı cevabı veren taraflar, birbiriyle tartışmasını sürdürüyor.

Atilla Yurtseven’in sorusu, Twitter’da %79,5’lik çoğunlukla %50 cevabını aldı. Cevap verenlerin yalnızca %7,2’siyse Atilla Yurtseven’in doğru bulduğu %66,6 cevabını verdi. Fakat soru, ihtimal ve olasılık çatışmasının yükselmesine neden oldu. %50 cevabını verenler soruyu ihtimal üzerinden çözerken, %66,6 cevabını verenler soruyu olasılık üzerinden açıklamaya kalktı.

Cevaplara ve açıklamalara geçmeden önce soruyu bir kez de sizlere soralım; ''Ahmet’in iki çocuğu var. Çocuklardan birisi erkek. Diğer çocuğun kız olma ihtimali kaçtır?''

Tartışmayı başlatan paylaşım:

Peki bu sorunun çözümü ne?

Soruyu soran ve olasılıkçı tayfanın yanında duran Atilla Yurtseven’e göre sorunun çözümü bu şekilde:

Öte yandan bu soruya ihtimal üzerinden cevap veren tayfaysa sorunun cevabının %50 olduğunu şöyle savunuyor:

Peki sizce sorunun doğru cevabı ne? Açıklamalardan sonra, verdiğiniz ilk cevap değişti mi?