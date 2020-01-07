SpaceX'in Dragon Uzay Aracı Dünya'ya Döndü

SpaceX'in Dragon isimli uzay aracı, bir aylık kargo teslim görevinin ardından Dünya'ya döndü. NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 bin 585 kilogramlık kargo taşıyan Dragon CRS-19 uzay aracı, Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

SpaceX Dragon CRS-19 isimli uzay aracı, bir aylık kargo teslim görevinin ardından Dünya'ya geri döndü. NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) malzeme taşımakla görevlendirilen Dragon CRS-19, toplamda 2 bin 285 kilogramlık yükü istasyona teslim etti.

Pasifik Okyanusu'na iniş yapan Dragon CRS-19'un görevini başarıyla tamamladığı açıklandı. Avrupa Uzay Ajansı astronotlarından ve ISS'de şu an Expedition 61 ekibinin lideri olan Luca Parmitano, Dragon CRS-19 ile çalışmaktan onur duyduklarını kaydetti.

Dragon CRS-19, SpaceX'in NASA için yaptığı 19. ikmal görevindeydi:

Dragon'un ISS'den ayrıldığı sırada Northrop Grumman tarafından inşa edilen bir araç olan Cygnus-12 uzay aracının güneş enerjisi tertibatını etkilediği belirtiliyor. Dragon'un ayrılırken kullanılan jetlerinin yarattığı patlamaların güneş panellerini sarstığı söyleniyor. NASA için 19. ikmal görevini yapan araç, bu görevde bir hasara yol açmış olabilir.

Kasım ayında ISS'ye gelen Cygnus-12 ile Dragon aracı, istasyonun ayrı bağlantı noktalarında yer alıyordu. Bu iki bağlantı noktasını NASA'nın otobüs büyüklüğündeki Destiny modülü ayırıyor. Destiny, 8,5 metre uzunluğunda. NASA Johnson Uzay Merkezi sözcüsü Dan Huot, Cygnus-12'nin durumunu yakından takip ettiklerini ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istediklerini açıkladı.

İstasyona deney ekipmanları gönderildi:

5 Aralık'ta yolculuğuna başlayan Dragon CRS-19, üç gün sonra ISS'nin yörüngesine oturmuştu. Uzay aracının ekipmanlarını taşıdığı 38 farklı deneyin içerisinde uzaydaki ağırlık ve kas kaybının inceleneceği ve Budweiser tarafından arpa tohumlarının uzayda nasıl gelişeceğinin araştırılacağı deneyler yer alıyordu.

SpaceX ve Northrop Grumman, kargo taşınması için NASA ile milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalamıştı. İki şirketin uçuşlarını Dragon ve Cygnus uzay araçları gerçekleştiriyor. Dragon CRS-19, daha önce de de iki kez ISS'yi ziyaret etmişti.

SpaceX, insansız Dragon aracının yanı sıra NASA için astronot taşıyacak Crew Dragon uzay aracını da inşa etti. Crew Dragon ile ilk mürettebatlı uçuşun bu yıl yapılması bekleniyor. Aracın kullanımı acil kaçış sistemi testindeki sorun nedeniyle ertelenmişti. Yeni testin 18 Ocak'ta yapılması bekleniyor.