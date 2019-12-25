SpaceX, Crew Dragon İçin Başarılı Bir Test Daha Yaptı

SpaceX, Crew Dragon uzay aracının Mark 3 paraşütleri için daha önce de birçok kez test yapmıştı ve bu testleri başarı ile tamamlamayı başarmıştı. Şirket, uzay aracının paraşütleri için 2019 yılı bitmeden yine bir test yaptı ve bu test başarı ile sonuçlandı.

Kaliforniya merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, son zamanlarda hem yeni roketleri hem de kapsülleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, bundan birkaç ay önce uzaya hem astronot hem de ekipman taşıyacak olan Crew Dragon isimli kapsülünü tanıtmıştı. Kapsülün tanıtılmasının ardından bazı arızalar olduğunu belirten SpaceX’in özellikle bu kapsülün paraşütleri ile ilgili çalışmalarını sürekli olarak gördüğümüz SpaceX, bir kez daha paraşüt testiyle karşımıza çıktı.

SpaceX, 2019 yılının sonlarına yaklaşırken Crew Dragon uzay aracının Mark 3 paraşütleri için yeni bir test daha yaptı. Yaptığı testi Twitter üzerinden duyuran SpaceX ekibi, gelecek sene göreve başlaması planlanan Crew Dragon kapsülünün paraşüt testinde bir kez daha başarıya ulaşıldığını açıkladı. Şirket, Crew Dragon kapsülünde yaptığı testlerin başarıyla tamamlanmasını ‘Astronotların güvenle inebilmesi için bir adım daha’ yazısı ile açıkladı.

Paraşütlerin geliştirilmesine ekim ayında başlanmıştı

Crew Dragon kapsülünde kullanılan yeni Mark 3 paraşütlerinin geliştirme aşamaları ilk olarak bu senenin ekim ayında başlamıştı. Eski paraşüt modellerinde kullanılan naylon kayışlar yerine daha güçlü bir polimer materyali olan Zylon kullanılan paraşütler, kapsülün ağırlığını daha eşit bir şekilde dağıtmaya yardımcı olacak yeni bir dikiş modeline sahip. Bu da kapsülün daha dengeli bir şekilde iniş yapabilmesini sağlıyor.

SpaceX şirketinin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Mark 3 paraşütleri ilk tanıtıldığı zaman “Crew Dragon kapsülünde daha önce kullandığımız Mark 2 paraşütlerinin güvenli olduğundan kesinlikle emindik ancak Mark 3 paraşütleri, Mark 2’ye oranla 10 kat daha güvenli” açıklamasını yapmıştı. Şirketin en son gerçekleştirdiği başarılı test, SpaceX’i mürettebatlı test uçuşlarını yapmaya bir adım daha yaklaştırdı.

Şirket, aynı zamanda kapsülün kaçış sistemi ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kaçış sistemi, fırlatma esnasında herhangi bir anomali yaşanması durumunda astronotları roketlerden uzaklaştırmak için kapsülü uzak bir noktaya taşıyor ve daha sonrasında iniş gerçekleşiyor. Bu kaçış sistemini daha önce birkaç kez test eden şirket, kasım ayında yapılan bir testten başarılı bir sonuç almıştı. Bu testten 7 ay önce yapılan bir testte ise kapsülün kaçış sisteminin doğru çalışmadığı tespit edilmişti. SpaceX, önümüzdeki senenin başlarında Crew Dragon kapsülünün mürettebatlı testlerine başlamayı planlıyor.