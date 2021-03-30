SpaceX, Bir Starship Prototipini Daha Patlattı [Video]

SpaceX'in dördüncü kez gerçekleştirdiği Starship yüksek irtifa testi, bir kez daha başarısızlıkla sonuçlandı. Fırlatmada sorun yaşamayan SN11, iniş sırasında infilak etti. Patlamanın nedeni henüz anlaşılamazken, Elon Musk ve SpaceX yetkililerinden ilk açıklamalar geldi.

Son yılların en çok konuşulan uzay taşımacılık şirketi SpaceX, geçtiğimiz dakikalarda önemli bir test uçuşu gerçekleştirdi. "Starship" olarak isimlendirilen uzaya insan taşıyacak aracın test uçuşu, ne yazık ki bir kez daha infilakla sonuçlandı. Elon Musk ve SpaceX yetkilileri, konuyla ilgili açıklamalarda bulundular.

SpaceX, bugün fırlattığı Starship prototipine "SN11" ismini vermişti. Testin amacı ise SN11'in yüksek irtifa uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirerek, yeniden yeryüzüne inmesini sağlamaktı. Bu bağlamda yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşan Starship SN11, iniş sırasında infilak etti. Ancak bu kez, yaşanan patlamanın görüntüleri mevcut değil.

Elon Musk: Parçaları inceleyebilirsek, ne olduğunu anlayabiliriz

SpaceX'in bugün gerçekleştirdiği fırlatma, şirketin Teksas'ta bulunan tesislerinde gerçekleştirildi. Bölgeye hakim olan yoğun sis, kamera kaydı yapılmasını engelledi. Ayrıca canlı yayın sırasında SN11'in üzerindeki kameralarından gelen görüntüler de kesildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SpaceX mühendislerinden John Insprucker, SN11'deki tüm verilerin kaybedildiğini, uzay aracındaki kameralardan yeni görüntüler elde edilemeyeceğini söyledi. Ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştıklarını bildiren mühendis, incelemeler yapıldıktan sonra patlama nedeniyle ilgili verilere ulaşılabileceğini açıkladı.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalarda ise SN11'in en azından doğru yere düştüğü ifade edildi. Patlamaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Elon Musk, ellerindeki ilk verilere göre ikinci motorun daha kalkış sırasında bir sorun yaşadığını, iniş sırasında ise gerekli olan çalışma basıncına ulaşamadığını ancak böyle bir şeye teorik olarak gerek olmadığını söyledi. İnişin başlamasıyla birlikte "önemli bir şey" olduğunu ifade eden Musk, parçaları inceleyebilirlerse ne olduğunu anlayabileceklerini belirtti.

SpaceX'in dördüncü kez başarısız olan Starship yüksek irtifa testine ait görüntüler