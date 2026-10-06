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ASELSAN, Türkiye'nin Starlink'i Olacak GÖKBAĞ Projesinin İlk Uydusunu Gösterdi!

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ASELSAN, Türkiye’nin bağımsız navigasyon ve haberleşme altyapısını oluşturacak 198 uyduluk GÖKBAĞ takım uydu projesinin ilk gerçek uydusunu tanıttı.

ASELSAN, Türkiye'nin Starlink'i Olacak GÖKBAĞ Projesinin İlk Uydusunu Gösterdi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin önde gelen savunma şirketi ASELSAN, GÖKBAĞ ismini verdiği bir haberleşme uydusu projesi geliştiriyordu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Antalya’da gerçekleşen 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nde GÖKBAĞ projesine dair önemli ayrıntıları paylaştı.

Devlet ihtiyaçları doğrultusunda geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında geliştirme süreci devam ederken, 198 uydudan meydana gelecek GÖKBAĞ uydu takımının ilk gerçek uydusu ilk kez kamuoyunun beğenisine sunuldu.

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ASELSAN, Türkiye'nin Starlink'i Olacak GÖKBAĞ Projesinin İlk Uydusunu Gösterdi!
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2028-2029 gibi başlatılacak

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Projenin ana takvimine ilişkin bilgi veren Akyol, uyduların 2028-2029 yıllarında uzaya fırlatılmaya başlanacağını ve bu devasa filonun alçak dünya yörüngesinde görev yapacağını ifade etti. GÖKBAĞ projesinin Türkiye’nin uzaydaki bağımsızlık vizyonunun en somut göstergelerinden biri olacağını vurgulayan Akyol, takım uyduların öncelikli olarak navigasyon ve haberleşme alanlarında kritik görevler üstleneceğini aktardı.

Yapılan açıklamada, uzayda 200'e yakın uydunun entegre bir yapıda çalışacağı ve bu sistemin Türkiye'nin stratejik haberleşme ile konumlandırma altyapısına tam bağımsızlık kazandıracağı belirtildi. ASELSAN, GÖKBAĞ projesiyle sadece uydunun dış gövde tasarımını ve montajını üstlenmekle kalmıyor; sistemin en kritik mikroelektronik bileşenlerini de bünyesinde sıfırdan geliştiriyor. Proje kapsamında frekans verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla özel olarak tasarlanan BFIC çiplerinin yanı sıra uydunun pek çok alt bileşeni doğrudan şirket mühendisleri tarafından tasarlanıyor.

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Sadece uzaydaki platformlar değil, yer istasyonları için de yeni nesil teknolojiler devreye sokulmuş durumda. ASELSAN, yer birimlerinde kullanılmak üzere AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizi) tabanlı uydu alıcıları tasarladı Mekanik hareket eden geleneksel çanak antenlerin aksine uyduları dijital olarak takip edebilen bu AESA alıcılar, hareketli parça ihtiyacını ortadan kaldırarak operasyonel verimliliği artırıyor.

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