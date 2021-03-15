Falcon-9, 60 Starlink Uydusunu Daha Yörüngeye Götürdü

SpaceX, mart ayındaki üçüncü Falcon-9 fırlatışını da gerçekleştirdi. Bu fırlatmada uzaydan internet sağlayacak Starlink projesinin uydularını yörüngeye götüren Falcon-9, tarihindeki 9. başarılı uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. Son fırlatmayla birlikte mart ayında yörüngeye gönderilen uydu sayısı 180'e ulaşmış oldu.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketini bir kez daha fırlattı. Bu fırlatmanın nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere Starlink isimli uydu internet projesiydi. Çalışmalarını giderek hızlandıran SpaceX, yaptığı son fırlatmayla birlikte son iki haftada 180 adet Starlink uydusunu Dünya yörüngesine göndermiş oldu. Bu durum hem SpaceX hem de Starlink için birer rekordu.

Starlink, Dünya yörüngesini özel uydularla doldurarak, dünyanın her yerine internet ulaştırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda düzenli aralıklarla uydu fırlatmaları yapan şirket, son dönemlerde bunun sıklığını artırmış durumda. Falcon-9 isimli roket ise yeniden kullanılabilirlik açısından dokuzuncu kez uçup, yeryüzüne tekrar için bir rekorun sahibi olmuş oldu.

SpaceX, uydu fırlatmalarına aynı hızda devam edecek

SpaceX'in bugüne kadarki yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının da bir teminatı gibi görünüyor. Zira şirket, mart ayındaki temposunu bundan sonra da sürdürecek. Bu bağlamda, önümüzdeki pazar günü yeni bir fırlatma yapacak olan SpaceX, Mart sonuna kadar toplam 2 fırlatma daha yapmış olacak. Böylelikle şirket, mart ayının neredeyse her haftasında bir fırlatma gerçekleştirmiş olacak ki bu da eşi benzeri görülmemiş bir durum.

SpaceX'in Falcon-9'u tekrar tekrar fırlatıyor oluşu, aslında şirketin nihai hedeflerine ulaşabileceğinin bir göstergesi. Şirket, uzaya insan götürerek uzay turizmini başlatmak istiyor. Bunun hem maliyet hem sürdürülebilirlik açısından bir numaralı koşulu da bir roketin tekrar tekrar kullanılabilmesi. Starlink uydularının fırlatışı, Falcon-9'un esas üretiliş amacına uygun bir şekilde çalıştığını gözler önüne seriyor.