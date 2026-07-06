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NASA, Swift Gözlem Uydusunun Dünya'ya Çarpmasını Engellemek İçin Acil Görev Başlattı!

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2004'teni beri uzayda bulunan teleskobu Swift, Dünya atmosferine girerek yanma tehlikesiyle karşı karşıya. NASA, bunu engellemek için bir uzay aracı gönderdi.

NASA, Swift Gözlem Uydusunun Dünya'ya Çarpmasını Engellemek İçin Acil Görev Başlattı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

NASA, 2004 yılında Swift ismini verdiği gözlem uydusunu uzaya fırlatmıştı. Bu teleskop, o günden bu yana evrenin erken dönemlerine ışık tutan gamma ışını patlamalarını inceliyordu. Ancak uydu son dönemlerde şiddetli güneş fırtınalarına maruz kalıyordu. Bu da Dünya atmosferi’ne yeniden girme ihtimalini doğurdu.

Güneş fırtınalarının etkisiyle atmosferin üst katmanlarına doğru itilen ve yörüngesi tehlikeli biçimde alçalan emektar teleskop, eğer müdahale edilmezse bu yıl içinde Dünya atmosferine girerek yanıp kül olma riskiyle karşı karşıyaydı. İşte tam olarak bunu engellemek için NASA’dan bir hamle geldi.

İçerikten Görseller

NASA, Swift Gözlem Uydusunun Dünya'ya Çarpmasını Engellemek İçin Acil Görev Başlattı!
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Swift’i eski konumuna getirmek için uzay aracı gönderildi

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Burada en kritik nokta 500 milyon dolar değerindeki Swift Gözlemevi'nin kendi kendine yönünü veya irtifasını değiştirebileceği bir sisteme sahip olmaması. Yani kendi kaderine terk edilse kurtuluşu imkânsız. NASA, bu ölümcül senaryonun önüne geçebilmek adına Katalyst Space Technologies isimli uzay girişimiyle hızla bir ortaklık kurdu. Katalyst firması tarafından geliştirilen "Link" adlı özel uzay aracı da geçtiğimiz Cuma günü Swift'i yakalamak ve onu güvenli bir irtifaya taşımak üzere uzaya fırlatıldı.

NASA'nın yaptığı hesaplamalara göre Swift Gözlemevi, ekim ayına kadar kurtarılmazsa artık müdahale edilemeyecek kadar düşük bir irtifaya gerilemiş olacaktı. Bu yüzden de zaman çok kısıtlıydı ve hız çok önemliydi. Neyse ki Katalyst ekibi, çok hızlı bir süreçte Link aracını geliştirmeyi başardı.

Şu sıralar Swift Gözlemevi, Dünya'nın yaklaşık 360 kilometre uzağında süzülüyor. Link uzay aracının ana hedefi ise Swift ile yörüngede kenetlenmek. Link, sahip olduğu özel üç kollu mekanizmayı kullanarak itki sistemi olmayan bu devasa teleskobu kavrayacak. Ardından kendi motorlarını ateşleyerek Swift'in yörüngesini yaklaşık 240 km daha yukarıya, eski güvenli konumuna yükseltmeye çalışacak. Eğer planlandığı gibi giderse uydu insanlığa hizmet etmeye uzun yıllar daha devam edecek.

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