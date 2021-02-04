SpeedTest, uygulamaya eklediği yeni bir özellik ile kullanıcıların hangi bölgelerde hangi tip ağ bağlantılarının bulunduğunu görmesini mümkün kılıyor. Böylece operatörünüzün nerede 3G nerede 4G bağlantı sunabildiğini görebiliyorsunuz.

Dünyanın en popüler kablosuz ağ hız testi uygulamalarından biri olan SpeedTest, son güncellemesi ile birlikte “Harita” özelliğini iyileştirdi ve kullanıcıların bulundukları bölgede hangi mobil veri teknolojisi olduğunu görüntülemesine imkan sağladı.

Güncellemeyle birlikte SpeedTest uygulamasını açıp ekranın altındaki menüden “Map” seçeneğine dokunduğunuzda karşınıza bir harita çıkıyor. Bu haritayı kullanarak hangi bölgede hangi tip hücresel veri (2G/3G/4G/5G) olduğunu kontrol edebiliyorsunuz.

SpeedTest’in açıklamalarına göre ağ kapsama haritası, 300 metrekarelik bir alandaki kullanıcıların hız testi verilerinin analizine dayanarak oluşturuluyor. Dolayısı ile Speed Test’in paylaşmış olduğu harita, doğrudan kullanıcı deneyimine dayanıyor ve temelde ağ servis sağlayıcılarından daha güvenilir bir kapsama alanı bilgisi sunuyor.

SpeedTest’in yeni Harita özelliğini test etmek için öncelikle uygulamayı 4.5.30 sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Ardından Map bölümüne gelerek haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve istediğiniz konumun hangi tip bağlantıyı desteklediğini görebilirsiniz. Bu arada; ekranın altındaki operatörün adını yazan bölümü yukarı kaydırarak farklı operatörler arası geçiş yapabileceğinizi de söyleyelim.