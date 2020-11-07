Miles Morales'in İşaret Dili Bildiği Ortaya Çıktı

Bu ay içerisinde oyuncularla buluşacak olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales'te ana karakterin yeteneklerinden bir tanesi ortaya çıktı. Ağ atan, duvarlara tırmanan bu çevik kahramanın bir diğer yeteneği de işaret dili bilmesi.

Özellikle son dönemlerde filmlerde, dizilerde ve oyunlarda basmakalıp karakterlerdense çeşitli konularda farkındalık yaratabilecek karakterlere yer verildiğini görmeye başlamıştık. Bunun bir örneğini de bu ay içerisinde oyuncularla buluşacak Marvel's Spider-Man: Miles Morales'te göreceğiz.

@Spideycomic7 isimli bir Twitter kullanıcısı, Miles Morales'in Hailey adında bir kızla konuştuğu sahneyi paylaştı. Oyun içerisindeki sinematik sahnelerden bir tanesi olan bu sekansta, Miles Morales'in Hailey ile işaret dilinde konuştuğu görülüyor.

Miles Morales, Peter Parker'dan farklı bir kahraman olacak

İkili arasında geçen diyalogda Hailey'nin Spider-Man'den bir uygulama üstünden yardım istediği görülüyor. Ayrıca ikili arasındaki konuşmada kendilerinin ortak bir geçmişi paylaştıklarını ve Spider-Man'in yeni bir görev daha aldığını da görüyoruz. Yani bu da Miles Morales'in Peter Parker'dan farklı bir süper kahraman olduğunu, kostümleri benzese de yolculuklarında farklı noktalardan geçtiklerini bir kez daha ortaya koyuyor.

Marvel sanatçısı Javier Garron, marvel.com'a yaptığı açıklamada Spider-Man'in ağlar, sivri ve büyük gözler, örümcek logosu gibi klasik ögelere sahip olduğunu söyledi. Garron, Spider-Man mitosuna tasarım anlamında yeni şeyler kazandırmak istediğini ancak aynı zamanda büyük resmin de bir parçası olarak kalması istediğini dile getirdi.

Garron, "Miles'ı Spider-Man olarak eşsiz yapan ögeler var: siyah ve kırmızı renkler, sportif aksesuarlar, kostümün havası" dedi. Garron, güncel ve enerjik yapmaya çalıştığını, eşsiz ama aynı zamanda kesinlikle bir Spider-Man yapmaya çabaladığını belirtti.