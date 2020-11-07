Marvel Sinematik Evreni'nde Spider-Man'e hayat veren Tom Holland, yeni Spider-Man filminin setinden ilk paylaşımı Instagram hesabından yaptı. Fotoğrafta iki maskeyle gözüken Tom Holland, set hakkında başka bir detaya yer vermedi.

Tom Holland'ın Peter Parker olarak karşımıza çıktığı Spider-Man serisi, 17 Aralık 2021 tarihinde üçüncü filmiyle karşımıza gelecek. Ancak filmin çıkmasına henüz bu kadar uzun bir süre varken film hakkında her geçen gün yeni ve heyecanlandırıcı detaylar ortaya çıkıyor veya paylaşılıyor.

Bugün de Spider-Man 3 hakkında yeni bir paylaşım, başrol oyuncusu Tom Holland tarafından Instagram üzerinden yapıldı. Tom Holland, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Spider-Man kostümüyle arkasında mavi perdenin bulunduğu yeni filmin setinde çekilen fotoğrafa yer verdi. Paylaşım, Spider-Man 3'ün setinden yapılan ilk paylaşım oldu.

Tom Holland'ın çift maskeli paylaşımı:

Fotoğrafı gören pek çok Marvel Sinematik Evreni hayranı büyük bir heyecan yaşadı. Ancak Spider-Man 3 filminin setinden paylaşılan bu fotoğrafta film hakkında maalesef başka hiçbir detay yer almıyordu. Tom Holland ise paylaşımını yalnızca "Maske takın, ben iki tane takıyorum" ifadesiyle paylaştı.

Şu noktada Marvel Studios ve Sony'nin yeni Spider-Man filmi hakkındaki detayları oldukça iyi koruduğunu söyleyebiliriz. Ancak şirketlerin bu çabası bile filmi iple çekmemizi sağlayan çeşitli iddiaların ortaya atılmasına engel olamamıştı. Bu iddiaların en büyüğüyse önceki Peter Parker'lar Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın da yapımda yer alacağı iddiasıydı.

Filmde Benedict Cumberbatch'in Doctor Strange olarak yer alacağı daha önce doğrulanmıştı. Filmin hikâyesi hakkında atılan iddiaya göreyse Doctor Strange, düşman tehdidini yenmek için 3 Peter Parker'ı da bir araya getirecekti. Üç Peter'ın da filmde yer alacağı iddiası daha önce Jamie Foxx'un Electro olarak filmde yer alacağının açıklanmasıyla da ortaya atılmıştı.

Heyecanla beklediğimiz yeni film 21 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek olsa da Sony, filmin ilk bakışını ne zaman göreceğimizi de açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada şirket, bu yıl bitmeden ilk bakışı göreceğimizi belirtti. Önceki filmlerin ilk bakışları aralık aylarında yayınlanmıştı.