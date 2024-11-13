Spotify, yılın üçüncü çeyreğinde kaç para kazandığını ve aktif abone sayısını açıkladı. Platformun geliri, kullanıcı sayısı ve kârlılığında artış yaşandı.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirketin paylaştığı veriler, kaç para kazanıldığını ve abone sayılarını gözler önüne serdi.

Spotify tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda şirkette yüzlerin güldüğünü görüyoruz. Zira Spotify'ın geliri, yıllık bazda yüzde 19 arttı ve 4 milyar euro olarak kayıtlara geçti. Firmanın brüt kâr marjı ise yüzde 31,1'e yükseldi.

Spotify kullanıcı sayısı 640 milyona ulaştı!

Spotify'ın paylaştığı verilere göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı 640 milyona ulaştı. Bu veri, kullanıcı sayısında yıllık yüzde 11'lik artışa denk geliyor. Spotify'a göre bu kullanıcıların 252 milyonu, Premium abonelerden oluşuyor. Spotify'ın abone sayısı, yıllık bazda yüzde 12 artış göstermiş oldu.

Yıllardır hayatımızın içerisinde olan Spotify, kârlılık konusunda hiçbir zaman iyi bir şirket olamadı. Ancak bu durum, 2024 yılı itibarıyla değişti. Zira şirket, son üç çeyreğin üçünde de kâr ettiğini bildirdi. Eğer bu durum son çeyrekte de yaşanırsa Spotify, ilk kez bir mali yıl dönemini kârla kapatmış olacak.