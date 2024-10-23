Spotify, çalma listelerine kullanıcıların kendi oluşturdukları kapak görsellerini koymalarını sağlayacak özelliği kullanıma sundu.

Dünyanın en popüler sesli içerik yayın platformlarından Spotify, kullanıcılarının mobil uygulama üzerinden çalma listesi kapak görseli tasarlayabilecekleri veya düzenleyebilecekleri yeni özelliği duyurdu. Şu anda beta aşamasında bulunan bu özellik, iOS ve Android cihazlar için 65 ülkede kullanıma girdi.

Hem premium hem de ücretsiz aboneliklerde kullanılabilen bu özelliğe çalma listelerinin üç nokta menüsünden ulaşmak mümkün. Açılan menüde "Kapak resmi oluştur" seçeneğine tıklandığında tasarım sürecine geçilebiliyor. Bu görsel için kamera rulonuzda yer alan fotoğrafları kullanabilir ya da boş bir tuval ile sıfırdan tasarım yapmaya başlayabilirsiniz.

Görseller özelleştirilebilir olacak

Öte yandan Spotify sadece görsel yükleme ya da oluşturma şansı sunmakla kalmıyor, özelleştirme seçenekleri de sunuyor. Bu seçenekler arasında metin stilleri değiştirme, renkler, efektler, arka plan renkleri, degrade ekleme gibi seçenekler de yer alıyor. Kapakları çıkartmalar ise süslemek de mümkün.

Firmadan yapılan açıklamaya göre her bir çalma listesi için yalnızca bir adet kapak resmi kaydedilebiliyor. Bu nedenle de yeni bir kapak tasarımı oluşturulduğunda kapak resmi de otomatik olarak değişiyor. Aynı liste için farklı kapaklar üzerinde çalışmak isteyenlerin öncelikle mevcut tasarımı kamera rulolarına kaydetmesi gerekiyor.

Bu eğlenceli özellik, Spotify'ın son dönemde odaklandığı konulardan biri olan kullanıcı deneyimini kişiselleştirme anlamında da dikkatleri üzerinde topluyor.