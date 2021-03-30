Spotify, duyurduğu yeni bir satın almayla, canlı ses uygulaması girişimlerine hızlı bir adım attı. Locker Room’un çatı şirketi Betty Labs’ı satın aldığını duyuran Spotify, Clubhouse ve Twitter Spaces’e rakip olmaya hazırlanıyor.

Clubhouse’un dünya çapında yarattığı etki sonrasında, Facebook’un benzer bir yazılım üzerinde çalıştığını duyurmasıyla teknoloji devleri, gözlerini canlı ses uygulamalarına dikmişti. Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu Spotify’dan yeni bir hamle geldi. Betty Labs’ı satın aldığını duyuran Spotify, Locker Room’un tekrar markalaşmasını sağlayacağını belirtti.

Spor hayranlarının kullandığı Locker Room’u yeniden dizayn edecek Spotify, markanın konumlandırması ve kullanım alanını genişleteceğini belirtiyor. Locker Room’un yakın zamanda müzik, spor ve kültürel alanda faaliyet göstereceğini belirten Spotify, “Sesin gelecekteki formatını” oluşturacağını belirtiyor.

Gustav Söderstörm: “Kullanıcılar Spotify’da canlı formatlar istiyor”

Spotify AR-GE’sinin başında bulunan Gustav Söderstörm; “Spotify kullanıcıları canlı formatlar istiyor, bunu çok yakında milyonlarca kullanıcıya sunacağımız için oldukça heyecanlıyız” diyor. Dünyanın en popüler podcast ve müzik platformunda sunulacak olan “canlı yayınlar” sayesinde, platformda birçok yeni kategorinin de doğması bekleniyor. Özellikle Apple Music’in Behind the Songs hamlesinin ardından, benzer konseptlerin canlı yayınlar aracılığıyla “Spotify” ortamına taşınması platformun daha da büyümesini sağlayacaktır.

Profesyonel sporcuların, yazarların, müzisyenlerin, şarkı yazarlarının ve hatta siyasetçilerin münazara ve açık oturumlar için kullanabileceği Spotify’da hayranlar ve ünlüler bir araya gelmiş olacak. Clubhouse’a nazaran Spotify’ın her platformda yer alması ve mevcut kullanıcı hacmi nedeniyle konseptin kısa sürede popülerleşmesi bekleniyor. Clubhouse’un özellikle Android platformlara hala çıkış yapamaması rakiplerinin ellerini hızlandırıyor. Bununla beraber Facebook vb. markaların yapacağı girişimler nedeniyle marka ciddi bir kullanıcı kaybı yaşayabilir.

Betty Labs Kurucusu ve CEO'su Howard Akumiah; “Spotify ile sporseverler için en iyi deneyimi sunmaya devam edeceklerini bunun yanında müzik, kültür ve canlı sohbet için muazzam bir platform oluşturacaklarını” belirtiyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify Clubhouse’u piyasadan silebilir mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.