Spotify, Masaüstü ve Web İçin Yeni Tasarımını Yayınladı

Spotify'ın masaüstü ve web sürümü güncellendi. Bu güncellemeyle uygulamanın genel görünümüne ufak dokunuşlar yapan geliştiriciler, mobil sürüm ile masaüstü ve web sürüm arasındaki farkları azalttılar. Spotify'a göre bu yapılan yenilikler, özelliklerin kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Aktif kullanıcı sayısını her geçen gün biraz daha artıran Spotify, bugün önemli bir yeniliğe imza attığını duyurdu. Yaptıkları çalışmalar sonucunda Spotify'ın web ve masaüstü sürümünü güncelleyen geliştiriciler, kullanıcılara yeni bira arayüz sunmaya başladılar. Bu arayüz, Spotify kullanıcılarının mobil cihazlar ile masaüstü cihazlar arasında gördükleri farkları azaltmaya ve kullanıcıların daha iyi bir Spotify deneyimi yaşamalarına yardımcı oluyor.

Yapılan çalışmalarla Spotify'ın masaüstü ve web sürümü, mobil uygulamaya benzetilmiş durumda. Böylelikle kullanıcılar, Spotify'ın masaüstü ya da web sürümüne girdiğinde yeni bir uygulama kullanıyormuş gibi değil, çok daha büyük bir akıllı telefon ekranı kullanıyormuş gibi hissediyorlar. Bu da kullanıcılara daha akıcı ve nerede ne olduğunu bildikleri bir deneyim sunmuş oluyor.

Spotify'ın yenilenen web ve masaüstü sürümü, işte böyle görünüyor

Uygulamanın genel görünümünü daha derli toplu hale getiren geliştiriciler, işlevsellik üzerine oturan bazı çalışmalar da yapmış durumdalar. Yapılan bu çalışmalar kapsamında çalma listeleri için yeni düzenleme araçları ekleyen mühendisler, bu sayede eskisinden daha kolay bir şekilde çalma listeleri oluşturmalarını sağlıyorlar.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Spotify yetkilileri, yapılan güncellemelerle zaten bilinen ve sevilen özelliklerin artık çok daha kolay bir şekilde kullanılabileceğini ifade ediyor. Yenilenen web sürüme doğrudan ulaşabilen kullanıcıların, yeni masaüstü sürüme ulaşmak içinse uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor.