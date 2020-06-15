Star Citizen'ın Bütçesi 300 Milyon Doları Geçti

9 yıl önce geliştirilmeye başlanan, kitlesel fonlama modeliyle desteklenen Star Citizen oyunu için toplanan para miktarı 300 milyon doları geçti. 300 milyon dolardan fazla bütçe toplayan oyun hâlâ bitmiş de değil.

Bazı oyun geliştiricileri, özellikle bağımsız geliştiriciler, bazen oyunun bütçesi için yapımcılara değil direkt olarak oyunculara gider ve oyunculardan oyunun geliştirilmesi için bağış yapması istenir. Mali gücünü kitlesel fonlamadan alan oyunlardan bir tanesi de Star Citizen.

Star Citizen için 2,7 milyondan fazla kişi 300 milyon dolardan fazla destekte bulundu. Oyuna bu kadar büyük miktarda bağış yapılmasından daha ilginç olan şeyse oyunun yapımına 9 yıl önce başlanmış olması. 9 yıl önce başlanan ve 300 milyon dolardan fazla bağış yapılan proje bitişe pek yakın durmuyor ve görünüşe göre bir süre daha bitmeyecek de. Projeyle ilgili güncellemeler, yıllar önce bitmiş olması gereken şeyler üzerinde yeniden çalışıldığı gösterilerek dolduruluyor.

En pahalı ikinci oyun:

Projenin en son büyük ölçekli güncellemesi, geçtiğimiz senenin nisan ayında gelmişti. Bu güncellemede oyundaki kapılar üzerinde yeniden çalışıldığı belirtilmişti. Oyuna sürekli olarak yeni gemiler, silahlar ve ziyaret edilebilecek mekânlar ekleniyor. Tabii oyuna sürekli olarak eklenen bu yenilikler, oyunun geliştirme sürecinin de asla bitmeyeceğinin bir göstergesi gibi duruyor.

Star Citizen, geçtiğimiz cuma ve cumartesi günleri 650 bin dolardan fazla bağış topladı. Haberin yazıldığı an itibarıyla oyunun arkasında bulunan 2 milyon 713 bin 746 kişi, 300 milyon 821 bin 565 dolar destekte bulundu. The Gamer’da yer alan habere göre bu bütçe, Star Citizen’ı orijinal Destiny’nin hemen arkasına yerleştirerek en pahalı ikinci oyun konumuna getiriyor. Böyle giderse oyunun Destiny’yi geçme ihtimali de bulunuyor.

Bu senenin ikinci çeyreğinde gelecek olan 3.10 güncellemesi, oyuna iki yeni mekân, gemi yapay zekâsında geliştirmeler, yeni bir silah hasar türü, topçu geliştirmeleri ve gemilerin yüksek hızda nasıl davranacağına dair ince ayarlar getirecek. Ayrıca iki yeni gemi ve dört yeni silah sistemi oyuna eklenecek.