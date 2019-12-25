Sabırsızlıkla Beklenen Star Citizen'dan Yeni Fragman Geldi

Çok uzun süredir beklenen ve 3 ay daha ertelenen tek oyunculu Star Citizen modu Squadron 42 için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Önümüzdeki senenin ikinci yarısında çıkacak modun görüntüleri, kendisini bekleyen oyuncularda hayranlık uyandırdı.

Cloud Imperium Games tarafından 2012'den beri geliştirilen uzay temalı açık dünya oyun Star Citizen, çıkışından beri üstün görselliği ve oynayışı ile beklenenden çok fazla bir ilgi gördü. Bir Kickstarter projesi olarak başlatılan Star Citizen, şu ana kadar 250 milyon dolardan fazla maddi destek gördü.

Star Citizen oyununun geliştiricisi Cloud Imperium Games şirketi, 2019 yılının sonuna gelirken bir video ile tekrardan uzun süredir beklenen tek oyunculu ve hikaye bazlı modu Squadron 42'nin tanıtımını yaptı. Göz kamaştırıcı gerçekliğe sahip oyunun yeni moduna ait video, içerdiği görüntülerle oyunseverleri kendine hayran bıraktı.

İşte sabırsızlıkla beklenen Squadron 42'nin yeni tanıtım videosu:

Tanıtım videosunda, insanların bulunduğu uzay istasyonlarından uzaylı bölgelerine kadar oyuncuların muhtemelen oyun esnasında çokça uğrayacağı mekanlara yer verildi. Bu tanıtım videosu, daha önce yayınlanan Squadron 42 tanıtım videosundan farklı oldu. Önceki videoda oyunun Mark Hamill, Henry Cavill, Gillian Anderson, Andy Serkis, Rhona Mitra ve Gary Oldman gibi birçok yıldız ile dolu karakter kadrosu üzerine odaklanılmıştı.

Daha önceden yapılan planlara göre Squadron 42 modunun beta sürümünün önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde çıkacağı biliniyor. Bu bilginin sağlanmasından önce oyunun yılın ikinci çeyreğinde çıkacağı söyleniyordu ancak yakın zamanda yapılan açıklamaya göre çıkış 3 ay kadar ertelendi.

Kitlesel fon ile yürütülen ve 250 milyon dolardan fazla maddi destek gören Star Citizen projesi 2,5 milyon destekçiye sahip. Oyunun çoklu oyunculu bölümü birkaç gün önce Alpha 3.8.0 güncellemesine kavuştu. Güncelleme dahilinde oyuna yeni bir gezegen ve gezegen iklimleri gibi yeni özellikler eklendi.