Bugün Xbox’ın sitesinde ortaya çıkışının ardından Star Wars: Squadrons, EA tarafından resmen doğrulandı ve duyuruldu. Şirket, 15 Haziran’da oyundan fragman yayınlayacaklarını açıkladı.

Electronic Arts bünyesinde geliştirilen Star Wars oyunları genel anlamda pek çok oyuncu tarafından sevilse de serinin hayranları oyunlara bağlanmakta zorlanmıştı. Yine de seride yer alan bazı oyunlar, oyuncuların kafasına kazındı ve günümüzde bile hâlâ oynanıyor.

Star Wars serisi bugün bambaşka bir olayla gündeme geldi. Xbox’ın resmi sitesinde yeni Star Wars oyunu olan Star Wars: Squadrons gözüktü. Bugüne kadar EA tarafından duyurusu bile yapılmamış olan bu oyun, muhtemelen şirketin ertelenen EA Play etkinliğinde karşımıza çıkacaktı.

Oyun, EA tarafından doğrulandı ve fragman tarihi duyuruldu:

Xbox’ın resmi sitesinde gözüken Star Wars: Squadrons, iki pilotun bulunduğu bir resimle karşımıza çıktı. Resmin sol kısmında oyunun ön siparişle satın alınabileceği sayfaya yönlendiren bir buton da yer aldı. Tüm bu kaosun üstüne EA tarafından sürpriz bir açıklama geldi.

EA, bugün EA Star Wars resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet’le birlikte yeni Star Wars oyunu olacak Star Wars: Squadrons’u resmen doğruladı. Şirket, “Pilotlar aranıyor” ifadesiyle birlikte oyunun tanıtılacağı tarihi de verdi. Tweet’e göre Star Wars: Squadrons, 15 Haziran Pazartesi günü TSİ 18.00’da resmi EA Star Wars YouTube kanalında karşımıza çıkacak.

Star Wars serisine eklenecek yeni oyunun bize neler sunacağını tam olarak bilmesek de EA’in tweet’inden ve Xbox sitesinde yer alan görselden üstünkörü bir çıkarım yapabiliriz. Gördüklerimize göre Squadrons, daha çok havada geçecek savaşlara odaklanacak. Yani oyunda bir pilot olarak görev alacağız.

Star Wars: Squadrons’un görselinde hem Rebel hem de TIE taraflarından pilotlar görüyoruz. Star Wars serisinde hava muhaberesine odaklı olarak çıkan son oyun Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike’tı. Bununla birlikte Star Wars Battlefront serisi de çok oyuncuda yalnızca hava muharebelerine izin veren modlara sahipti.