Geçtiğimiz haftalarda İngiltere sinemalarına 4K çözünürlükte yeniden gösterime gireceği açıklanan Star Wars: The Empire Strikes Back için planlar iptal edildi. Film, 4K yerine 2K çözünürlükte sinemalara gelecek.

Star Wars serisinin beşinci yapımı olan Star Wars Episode V - The Empire Strikes Back, çıktığı yıllarda karışık eleştiriler alsa da günümüzde sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri olarak kabul görmektedir. Serinin en sevilen filmlerinden birisi olan yapım, son zamanlarda Disney tarafından yeniden ele alınmıştı.

Disney, Star Wars: The Empire Strikes Back’i 4K çözünürlükte yeniden sinemalarda yayınlamayı planlıyordu. Disney’in bunu yapmasıyla birlikte film, orijinal Star Wars filmleri arasından 4K çözünürlükle sinemada gösterime giren ilk yapım olma unvanının sahibi olacaktı.

Planlar iptal edildi:

Disney’in Star Wars: The Empire Strikes Back’i 4K çözünürlükte yayınlama planları şu an için yalnızca İngiltere’yle sınırlıydı. Ancak Variety’nin haberine göre Disney’in filmi 4K olarak yeniden yayınlama planları maalesef rafa kaldırıldı ve iptal edil. Habere göre Disney, filmi 4K olarak yeniden yayınlamaktan vazgeçti.

Variety’nin haberine göre bu olayın arkasındaki neden, 4K çözünürlükte yayınlanacak Star Wars: The Empire Strikes Back’in yayınlanacağı planlanan yerlerle yapılan görüşmelerde yaşanan bir ‘sorun’du. Bu sorununsa tam olarak ne olduğuna haberde yer verilmedi.

Ancak bu haber, Star Wars: The Empire Strikes Back’in yeniden vizyona gireceği planlarında bir değişiklik yaşatmadı. Film, yalnızca 4K olarak değil, 2K olarak beyaz perdede izleyicilerle buluşacak. Bununla birlikte filmin Ultra HD versiyonu, Disney Plus kütüphanesindeki yerini de ilerleyen zamanlarda alacak.

Star Wars: The Empire Strikes Back’in Ultra HD çözünürlükte diğer ülkelerdeki sinema salonlarında da gösterilip gösterilmeyeceği şu an için belirsiz. Ancak böyle bir şeyin şu an için oldukça ihtimal dışı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte ülkemizde Disney Plus hizmete girmediği için filmi Ultra HD olarak izleyememek de oldukça üzücü.