2020’de Vizyona Girecek 11 Popüler Film

Koronavirüs nedeniyle pek çok filmin ertelendiği 2020’de hala resmi olarak bu sene içerisinde çıkacak bazı popüler filmler yer alıyor. Bugün sizlere, 2020’de vizyona girerek izleyiciyle beyaz perdeyi barıştıracak 11 filmi listeleyeceğiz.

Koronavirüs pandemisi, pek çok sektörü olumsuz etkilediği gibi sinema sektörüne de çok zor zamanlar yaşattı. Sayısız film ileri bir tarihe ertelenirken hala kafalarda sinemaların ne zaman açılacağı sorusu dolaşıyor. Aslında 1 Temmuz’la birlikte sinema salonları da özel koruma önlemleriyle açılabilir oldu. Yasal olarak böyle bir hak bulunsa da bu salonlara kaç kişinin gideceği büyük merak konusu.

Türkiye’de bir de yaz aylarında sinema izleyici sayısının düştüğünü göz önünde bulundurursak 2020’nin kalan bölümünde pek de fazla film göremeyecekmişiz gibi görünüyor. Yine de 2020’de çıkacağı düşünülen bazı filmler hala bulunuyor. Bugün sizlere 2020’de çıkarak izleyicilerin yeniden sinema salonlarına dönmesini sağlayacak 11 filmi listeleyeceğiz. Bu filmlerin şu anda 2020’de çıkacağı bilinse de pandemi sürecine göre 2021’e veya daha ileri bir tarihe de ertelenebilir. Hazırsanız listemize başlayalım.

2020’de vizyona girmesi beklenen 11 popüler film

Tenet

Mulan

The Secret Garden

Onward

A Quiet Place: Part II

The Beatles: Get Back

Wonder Woman 1984

Black Widow

No Time to Die

Dune

Top Gun: Maverick

Tenet

Vizyon tarihi: 12 Ağustos 2020

Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet, ünlü yönetmenin 6-7 yıldır üzerinde çalıştığı bir proje. Nolan’ın diğer filmleri gibi sağlam bir hikaye üzerine kurulacağı düşünülen Tenet, koronavirüs nedeniyle sinemaya gelmeye çekinen kişileri yeniden beyaz perdeyle barıştırmak istiyor.

Mulan

Vizyon tarihi: 21 Ağustos 2020

1998 yapımı çizgi filmin canlı çekim versiyonu olarak karşımıza gelecek Mulan, Disney’in en çok beklenen filmleri arasında yer alıyor. Çin halk hikayesini anlatan filmde bir genç kadının erkek kılığına girerek hasta babası yerine imparatorluğa karşı savaşmasını konu ediniyor.

The Secret Garden

Vizyon tarihi: 21 Ağustos 2020

Defalarca kez sinema ve televizyona uyarlanan The Secret Garden, anne ve babasını kaybeden Mary’nin öyküsünü anlatıyor. Mary’nin gizli bahçeyi keşfetmesiyle gerçekleşen olayları anlatan film, büyük bir hayran kitlesi tarafından bekleniyor.

Onward

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2020

Walt Disney ve Pixar ortaklığında hazırlanan animasyon filmi, aslında 6 Mart’ta bazı ülkelerde gösterime girdi, ancak pandemi sebebiyle beklentilerine ulaşamadı. Bu sebeple film Ağustos ayında yeniden vizyona girecek. Filmde iki elf kardeşin kaybettikleri babalarını hayata geri döndürme çabaları anlatılıyor.

A Quiet Place: Part II

Vizyon tarihi: 4 Eylül 2020

2018’de çıkan ilk filmiyle gişede beklentileri karşılayan A Quiet Place, şimdi ikinci filmiyle karşımıza çıkacak. İlk filmin hem yönetmenliğini hem yazarlığını hem de başrol oyunculuğunu yapan John Krasinski, yeni filmde de adeta tüm yükü göğüsledi. Filmde sese duyarlı korkunç yaratıkların arasında sessiz kalarak hayatta kalmaya çalışan bir aile anlatıyor.

The Beatles: Get Back

Vizyon tarihi: 4 Eylül 2020

Yüzüklerin Efendisi film serisinin yönetmeni Peter Jackson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Beatles: Get Back belgeseli, dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles’ın “Let It Be” şarkısını hazırladıkları süreci anlatıyor.

Wonder Woman 1984

Vizyon tarihi: 2 Ekim 2020

DC’de halihazırda en sevilen karakterlerden olan Wonder Woman’ın yeni filmi de pandemiden etkilenen filmler arasında yer alıyor. Normalde daha erken bir süreçte çıkacak film, sonrasında 2 Ekim’e ertelenmişti. Soğuk Savaş yıllarında geçecek filmde, bu kez kahramanımızın karşısına Cheetah çıkıyor.

Black Widow

Vizyon tarihi: 6 Kasım 2020

Scarlett Johansson’ın başrolde yer aldığı film, Marvel’ın sevilen karakterine sağlam bir veda yapmamızı sağlayacak. Black Widow, normalde geçtiğimiz mayıs ayında vizyona girecekti, ancak pandemi sonrası ileri bir tarihe ertelendi.

No Time to Die

Vizyon tarihi: 13 Kasım 2020

Daniel Craig’in beşinci ve son James Bond filmi olacak No Time to Die, aktif hizmetten çekilmiş kahramanımızın yeni bir göreve atılmasını bizlere sunacak.

Dune

Vizyon tarihi: 18 Aralık 2020

Kitap serisiyle önemli bir üne sahip olan Dune, film serisiyle de büyük beklenti yaratmış durumda. Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac gibi isimlerin yer aldığı film, 2020’nin son günlerinde vizyona girecek.

Top Gun: Maverick

Vizyon tarihi: 25 Aralık 2020

İlerleyen yaşına rağmen hala kendine çok iyi bakan Tom Cruise’un ikonik filminin ikincisi olan Top Gun: Maverick, uçak ve aksiyon filmlerini sevenlerin yakından takip ettiği filmler arasında yer alıyor. Filmde Tom Cruise dışında Miles Teller, Jennifer Connelly gibi ünlü oyunlar da yer alıyor.

2020’de vizyona girmesi beklenen bazı popüler filmler bunlardı. 2020’nin kalanı bize neler getirecek bilinmez, ancak salgının bitip güvenli bir şekilde yeniden sinemalarda buluştuğumuz günler olmasını temenni ediyoruz.