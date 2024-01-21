Starbucks birçok konuda kartların yeniden dağıtılmasına sebep olan bir marka, bunu artık hepimiz biliyoruz. Peki, evimizin değeri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabilir ki?

Ev alırken ya da evinizin değeriyle ilgili tahminde bulunmaya çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Muhtemelen evin durumu, yaşı, oda sayısı, ısıtması, konumu gibi özellikler değil mi?

Peki ya yakınında Starbucks olması ya da Starbucks açılma ihtimali? Ne alaka demeyin; aslında evinizin yakınında Starbucks olması, yapılan bir araştırmaya göre evin değeriyle oldukça alakalı. Hatta bu duruma bir isim bile verilmiş: Frappuccino Etkisi!

Peki nedir bu Frappuccino Etkisi?

Starbucks şubelerinin açıldığı lokasyonlardaki evlerin fiyatlarındaki değişime Frappuccino Etkisi adı veriliyor.

Frappuccino Etkisi ilk olarak Amerika’nın Sahibinden.com’u Zillow.com tarafından keşfediliyor.

Zillow.com’un analistleri zaman içerisinde Amerika’da Starbucks şubelerinin açıldığı lokasyonlardaki ev fiyatlarında diğer ev fiyatlarına nazaran daha büyük bir değişim olduğunu fark ediyorlar ve araştırmaya başlıyorlar.

Analistlerin bulduğu artış oranı oldukça yüksekti. Yaklaşık %96’lık bir artış görmüşlerdi.

2014 yılında ev fiyatlarındaki ortalama artış %64’ken Starbucks şubelerine yakın evlerin fiyatlarındaki artış yaklaşık %96 oranındaydı.

Karşılaştırmak için Amerika’daki bir diğer ünlü zincirin yakınındaki evleri de incelediler.

Dunkin’ Donuts’ın yakınlarındaki ev fiyatlarının artış oranına bakıldığında bir artış görülmekle birlikte Starbucks yakınlarındaki evler kadar büyük bir artış olmadığı sonucuna ulaştılar.

Peki bu bir tesadüf olabilir miydi? Araştırmacılar bu sorunun da üzerinde durmuştu.

Belki de tesadüfi bir şekilde insanlar Starbucks lokasyonlarının olduğu bölgelerde ev almayı tercih ediyorlardı.

Bu soruyu cevaplamak için Amerika’daki Starbucks lokasyonlarını inceleyen Zillow araştırmacıları, Starbucks şubelerinin genellikle kıyı bölgelerde, kentsel alanlarda ve orta batı eyaletlerinde kümelendiğini gördüler.

Bir diğer ihtimalse; bu kahve zincirlerinin, değeri yükselecek lokasyonları öngörerek şube açtığıydı.

Belki de Starbucks, bir bölgeye olan talep arttığı an oraya şube açıyordu. Bunu tespit etmek için verilere bakan araştırmacılar, belirli bir mahallede Starbucks açılmadan önceki ev fiyatlarıyla açıldıktan 5 yıl sonraki ev fiyatlarını karşılaştırdılar.

Bu karşılaştırma sonucunda Starbucks’a en yakın evlerin 5 yıl içinde %21 fiyat artışı gösterdiği, biraz daha uzak evlerinse %17 artış gösterdiği ortaya çıktı.

Özetle, araştırmacılar bir mahalleye Starbucks’ın açılmasıyla ev fiyatlarındaki değişimin ilişkilendirilebileceği anlamlı bir farklılık bulmuştu.

Bu sonuçlar ışığında araştırmayı Starbucks’ın desteğini de alarak ilerletmeye karar verdiler.

Fakat sağlıklı bir sonuca varmak için bazı seçenekleri elemeleri gerekiyordu. Bu sebeple direkt olatak markayla görüştüler.

Starbucks yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, Starbucks’ın lokasyon seçimi konusunda analiz yapmakla görevli koca bir ekibi olduğunu öğrendiler.

Öyle ki bu ekip, birçok bölgede o bölgenin insan trafiği ve benzeri birçok faktörü hesaba katarak analizler yapıyordu. Buna ek olarak; lokasyon, şube tasarımı ve benzeri gibi şubelerle alakalı kritik kararların alınması için görevlendirilmiş bölgesel ekipleri de bulunuyordu.

Yani Frappuccino Etkisi’nin veriye dayalı ve dikkatlice alınmış bir karar sonucu ortaya çıktığını öğrendiler.

Özetle, Starbucks yetkilileri bilime dayalı bir anlayışla lokasyon seçimi yaptıklarını belirtmişlerdi. Bu sebeple bilime dayalı aldıkları kararlarla değeri yükselen konumlarda bulunmayı başarıyorlardı.

Bunu da hem bir bilim hem de bir sanat olarak adlandırıyorlardı!

Üklemizden bazı Starbucks şubelerine bir bakalım. Bebek Starbucks en güzel şubelerden biri sayılıyor.

Bir diğer örnekse İzmir'den. Gül Sokak Starbucks Reserve.

Sizler ev satın alırken yakınındaki Starbucks'a ne kadar dikkat ediyorsunuz bilmiyoruz fakat Türkiye'deki Starbucks şubelerine baktığımızda, bu şubelerin genellikle nezih ve insan trafiğinin yoğun olduğu semtlerde yoğunlaştığını görüyoruz.

Örneğin, kalabalık AVM'lerde, Kadıköy ve Bebek gibi popüler ve nezih semtlerde Starbucks şubelerine rastlarken, Tarlabaşı gibi popüler olmayan, hatta tehlikeli görülen semtlerde Starbucks şubelerine rastlamıyoruz.

Sonuç olarak; ev satın alırken yalnızca lokasyon değil, bunun yanında sayısız öznel seçim yapıldığı da bir gerçek. Her ne kadar evin değerini yalnızca yakınındaki Starbucks şubesine göre belirlemek doğru olmayacaksa da eğer ev lokasyonunda Starbucks’la benzer taleplere sahipseniz belki de onların analizlerine göz atmak faydalı olabilir. Siz ne dersiniz?

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