Starlink'in Türkiye'ye Gelmek İçin Başvuru Yaptığı Açıklandı

SpaceX'in uydudan internet projesi Starlink, Türkiye'de hizmet vermek için gün sayıyor gibi görünüyor. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın açıklamasına göre şirket, ülkemizde hizmete başlamak için başvuruda bulundu ve hükümet, önümüzdeki günlerde sektörden görüş alacak.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uydu üzerinden internet projesi Starlink, bir süredir dünyanın dört bir yanında kullanılabiliyor. Hizmet, kapsama alanına Türkiye'yi almış olsa da hükümetin resmî izni olmadığı için aktif değil. Üstelik gerekli prosedürün ne zaman tamamlanacağına ilişkin de hiçbir bilgi yok. Ancak gelen son haberler, Türkiye ile Starlink arasındaki görüşmelerde artık sona gelindiğini gözler önüne seriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından Starlink ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara baktığımızda, taraflar arasında bazı görüşmeler gerçekleştirildiğini görüyoruz. Görünen o ki Elon Musk'ın ekibi ile hükümet, Starlink'in Türkiye'deki geleceği hakkında aşama kat etmiş durumdalar.

Ömer Fatih Sayan'ın paylaşımı:

Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi.



Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik.



Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız.

Ömer Fatih Sayan'ın açıklamasına göre hükümet, Starlink'e izin verip vermeme noktasında görüş alma aşamasına geçmiş durumda. Sektör paydaşlarından alınacak geri bildirimler, Starlink'in Türkiye'deki varlığı açısından önem arz edecek.

Starlink haritası, Türkiye için yeni bir uyarı göstermeye başladı!

Starlink'in internet sitesinde bir kapsama haritası bulunuyor. Bu haritada hizmetin hangi ülkelerde kullanıldığını, hangi ülkelere ne zaman geleceğini ve hangi ülkelerde hiç bulunmadığı gösteriliyor. Yukarıdaki harita, Türkiye'yi geçmişte "2024" olarak bilgilendiriyordu. Şimdiyse bu durum değişti. "Yasal onay bekliyor" şeklindeki yeni mesaj, Starlink'in Türkiye'de hükümet onayı aşamasında olduğunu anlatıyor.

Türk Telekom internet paketlerine yine zam yapmış durumdayken, Starlink'e bakış açınız nedir? Biraz daha fazla ödeyip SpaceX'in internet hizmetinden faydalanır mısınız yoksa Türk Telekom veya benzer şirketlerden devam mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...