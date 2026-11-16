Şok İddia: Jensen Huang, NVIDIA CEO'luğuna Geri Dönebilir!

Görevinden ayrılan Jensen Huang'ın Silikon Vadisi'nin desteğiyle NVIDIA CEO'luğuna geri dönmek için kulis yürüttüğü iddia ediliyor.

Görevinden ayrılışının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, Jensen Huang'ın NVIDIA defterini henüz kapatmamış olabileceği konuşuluyor. Eski CEO'nun yakın çevresiyle şirkete dönüş ihtimalini değerlendirdiği belirtilirken, Silikon Vadisi'ndeki nüfuzlu müttefiklerinin ise NVIDIA yönetim kuruluna lobi yapmak ve Beyaz Saray'ın desteğini arkasına almak için âdeta bir "savaş odası" kurduğu iddia ediliyor.

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Financial Times'ın haberine göre söz konusu girişim bizzat Huang tarafından da destekleniyor ancak ne Huang ne de NVIDIA cephesinden geri dönüş planlarına dair resmî bir doğrulama gelmiş değil.

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Silikon Vadisi, Huang'ın arkasında

İddia edilen bu geri dönüş kampanyası, sektörün önde gelen isimlerinden şimdiden destek toplamaya başladı. Tesla CEO'su Elon Musk ve Epic Games CEO'su Tim Sweeney, NVIDIA yönetim kuruluna Huang'ı geri getirmesi yönünde yapılan kamuoyu çağrılarına destek verdi. Önde gelen yatırımcılardan Altimeter Capital yöneticisi Brad Gerstner ile Atreides Management yöneticisi Gavin Baker da yönetim kuruluna, aceleyle yeni bir isim atamak yerine Huang'ın dönüş ihtimalini masada tutmaları çağrısında bulundu.

Huang'ın müttefiklerinden biri Financial Times'a yaptığı açıklamada, grubun NVIDIA yönetim kurulunu ikna etmek ve Beyaz Saray'dan destek sağlamak amacıyla kapsamlı bir lobi faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Şimdilik geri dönüş ihtimali resmî bir plandan ziyade kulislerde konuşulan bir senaryo niteliği taşıyor. Huang geri dönme niyetini kamuoyuna açıklamadı, NVIDIA onu yeniden göreve getirmeyi değerlendirdiğini doğrulamadı ve şirketi kimin yöneteceğine dair son söz hâlâ yönetim kurulunda bulunuyor.