Bilim insanları, Starlink uydularının yeryüzünden yapılan uzay gözlemlerine potansiyel zararı olabilecek bir durumu ortaya koydu.

SpaceX’in tüm dünyada uygun fiyatlı ve yüksek hızlı uydudan internet sunma projesi Starlink, bilim dünyasında uzun süredir tepki çekiyordu. Sayısı binleri aşan ve 42 binlere ulaşması planlanan Starlink uydularının, yeryüzünden yapılan uzay gözlemlerini zorlaştırdığı paylaşılıyordu.

Yayımlanan yeni bir araştırma da bilim dünyasındaki bu tepkileri alevlendirecek cinsten oldu. 12 Mayıs tarihli araştırma, Starlink uydularının radyasyon yaydığını ve uzay çalışmalarında kullanılan ve korunması gereken dalga boyunu kirlettiğini ortaya koydu.

Uzay çalışmaları için korunan frekansta Starlink izleri bulundu:

Bilim insanları, çalışmalarına Starlink uydularının halihazırda radyasyon yaydığı şüphesiyle başladı. Bu şüphelerini doğrulamak için de Avrupa’da konumlanan ve 20 binden fazla radyo anteninden oluşan Low Frequency Array (LOFAR) ağını kullandı.

Bu ağ sayesinde yüksek hassasiyette ölçüm yapabilen bilim insanları, Starlink’e ait 68 uyduyu gözlemledi. Bu 68 uydundan 47’sinin elektromanyetik sızıntıya sahip olduğu ortaya çıktı. Uydular, 100 - 188 MHz frekanslarında kirliliğe neden oluyordu.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, 150.05 - 153 MHz frekans aralığını özellikle radyo astronomisine ayırmış ve koruma altına almıştı.

Sızıntı, bilerek yapılan bir şey değil:

Bilim insanlarına göre Starlink uydularındaki sızıntı, bilerek ve isteyerek yapılan bir şey değil. Sızıntı, uydular bünyesindeki elektronik ekipmanlardan kaynaklanıyor.

Aynı zamanda bu sızıntının gözlemlere olan etkisi de şu an için fark edilemeyecek derecede düşük. Ancak benzer sızıntılar binlerce uyduda yaşandığında gelecekte durum daha da farklı olabilir. Bu nedenle de çalışmanın ardındaki isimler, SpaceX’le iletişime geçmiş durumda.