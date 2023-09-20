Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatlarına Zam Geliyor!

Türkiye’nin en büyük internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, internet fiyatlarına güncelleme yapacağını duyurdu. Şirketin ilk olarak eylül başında duyurduğu yeni fiyatlar, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Evde/işte internet, yalın/alo ve alo dakika, statik IP ve tek seferlik işlem ücretlerine yapılan güncelleme, yalnızca taahhütsüz müşterileri etkileyecek. Taahhütlü paket kullananlarda bir değişiklik olmayacak.
Yalnızca taahhütsüz müşterileri etkileyecek fiyatlar, 1 Ekim’den sonra şu şekilde güncellenecek:
|Paket
|Önceki fiyat
|1 Ekim Sonrası Yeni Fiyat
|ADSL/FİBERNET/HİPERNET (12 Mbps'ye kadar)
|507,82 TL
|585 TL
|ADSL/FİBERNET/HİPERNET (16 Mbps'ye kadar)
|512,89 TL
|590 TL
|FİBERNET / HİPERNET (24 Mbps'ye kadar)
|528,11 TL
|610 TL
|FİBERNET / HİPERNET (35 Mbps'ye kadar)
|538,28 TL
|620 TL
|FİBERNET / HİPERNET (50 Mbps'ye kadar)
|548,43 TL
|630 TL
|FİBERNET / HİPERNET (75 Mbps'ye kadar)
|558,60 TL
|645 TL
|FİBERNET / HİPERNET (100 Mbps'ye kadar)
|609,36 TL
|700 TL
|FİBERNET (200 Mbps'ye kadar)
|710,93 TL
|820 TL
|FİBERNET (500 Mbps'ye kadar)
|914,07 TL
|1.050 TL
|FİBERNET (1000 Mbps'ye kadar)
|1.218,75 TL
|1.400 TL
Türk Telekom'un güncellediği tüm yeni fiyatlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.