Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatlarına Zam Geliyor!

Türk Telekom, internet ücretlerine zam yapacağını duyurdu. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar, yalnızca taahhütsüz olan müşterileri kapsayacak.

Türkiye’nin en büyük internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, internet fiyatlarına güncelleme yapacağını duyurdu. Şirketin ilk olarak eylül başında duyurduğu yeni fiyatlar, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Evde/işte internet, yalın/alo ve alo dakika, statik IP ve tek seferlik işlem ücretlerine yapılan güncelleme, yalnızca taahhütsüz müşterileri etkileyecek. Taahhütlü paket kullananlarda bir değişiklik olmayacak.

Yalnızca taahhütsüz müşterileri etkileyecek fiyatlar, 1 Ekim’den sonra şu şekilde güncellenecek:

Paket Önceki fiyat 1 Ekim Sonrası Yeni Fiyat ADSL/FİBERNET/HİPERNET (12 Mbps'ye kadar) 507,82 TL 585 TL ADSL/FİBERNET/HİPERNET (16 Mbps'ye kadar) 512,89 TL 590 TL FİBERNET / HİPERNET (24 Mbps'ye kadar) 528,11 TL 610 TL FİBERNET / HİPERNET (35 Mbps'ye kadar) 538,28 TL 620 TL FİBERNET / HİPERNET (50 Mbps'ye kadar) 548,43 TL 630 TL FİBERNET / HİPERNET (75 Mbps'ye kadar) 558,60 TL 645 TL FİBERNET / HİPERNET (100 Mbps'ye kadar) 609,36 TL 700 TL FİBERNET (200 Mbps'ye kadar) 710,93 TL 820 TL FİBERNET (500 Mbps'ye kadar) 914,07 TL 1.050 TL FİBERNET (1000 Mbps'ye kadar) 1.218,75 TL 1.400 TL

Türk Telekom'un güncellediği tüm yeni fiyatlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.