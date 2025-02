Sony, en yeni PlayStation oyunlarını duyurduğu State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. İşte etkinlikte duyurulan tüm oyunlar...

Japona merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz saatlerde State of Play etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlik ile PlayStation 5 için yayımlanacak yeni oyunlardan bilgiler paylaşıldı.

Peki Sony, State of Play'de hangi oyunları gösterdi? Gelin hep birlikte etkinlikte paylaşılan tüm fragmanlara yakından bakalım.

State of Play etkinliğinde yayımlanan tüm fragmanlar

Monster Hunter Wilds

28 Şubat'ta piyasaya sürülecek Monster Hunter Wilds için son fragman yayımlandı. Yapılan açıklamalara göre oyun, birkaç ay sonra içeriği daha da çoğaltan güncellemeler görecek.

SHINOBI: Art of Vengeance

Sevilen platform oyunu SHINOBI; Streets of Rage 4'ün arkasındaki ekip, şimdi de SHINOBI: Art of Vengeance'i duyurdu. SEGA'nın yayımlayacağı oyun, 29 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek.

Borderlands 4

Bir süre önce duyurulan Borderlands 4 için yayımlanan yeni fragman, oyunun çıkış tarihini ortaya koydu. Yapılan açıklamaya göre Borderlands 4, 23 Eylül'de piyasaya sürülecek.

Dave the Diver - Ichiban's Holiday DLC

Birkaç yıl önce piyasaya sürülen DAVE THE DIVER ile Like A Dragon'un geliştiricileri arasında bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği ile DAVE THE DIVER, bir DLC ile Like A Dragon'a dahil olacak.

Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA, Sonic temalı yeni oyunu Sonic Racing: CrossWorlds'ü duyurdu. Yarış tutkunlarını da eğlendirecek oyun, 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülecek.

Onimusha: Way of the Sword

Video oyun dünyasının dev isimlerinden Capcom, The Game Awards etkinliklerinde duyurduğu Onimusha: Way of the Sword için ilk büyük fragmanını yayımladı. Oyun, 2026 yılında piyasaya sürülecek.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, 28 Ağustos 2025'te piyasaya sürülecek.

Dreams of Another

State of Play etkinliklerindeki en ilginç oyunlardan birinin Dreams of Another olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça ilginç mekaniklere sahip olacak oyun VR desteği de sunacak.

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic

Hayatta kalma ile korku türünü birleştiren Five Nights at Freddy's serisinin en yeni oyunu Secret of the Mimic, resmen duyuruldu. 13 Haziran'da piyasaya sürülecek oyun, serinin diğer oyunları gibi oyuncuların ilgisini çekecektir.

Days Gone Remastered

Sevilen kıyamet sonrası hayatta kalma oyunu Days Gone'ın remastered sürümü resmen duyuruldu. 25 Nisan'da çıkacak olan oyun, PlayStation 4 sahipleri için yükseltme seçeneği de sunacak.

Saros

Returnal'ın arkasındaki geliştirici ekip olan Housemarque, yeni oyunu Saros'u duyurdu. Oyun, gelecek yıl piyasaya sürülecek.

Hell is Us

4 Eylül'de piyasaya sürülecek Hell is Us, oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Hell is Us, PC ve Xbox için de piyasaya sürülecek.