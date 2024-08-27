Steam'de Popüler Anime Oyunlarına Bomba İndirim Geldi: İşte Öne Çıkan Oyunlar

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Steam'de anime oyunları özelinde bir indirim kampanyası başladı. 3 Eylül'e kadar devam edecek kampanya, anime tutkunlarını sevindirecek gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, anime tutkunlarını sevindirecek bir kampanyaya imza attı. 3 Eylül tarihinde sona erecek bu kampanya kapsamında oyunlar, çok sayıda anime oyuna indirimli fiyatlarla sahip olma imkânı yakalamış olacaklar.

Bu haberimizde, "Anime Game Festival" etkinlikleri kapsamında indirime giren bazı oyunlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listeye geçelim.

Steam'de indirime giren anime oyunları

steam indirimli anime oyun

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Chrono Ark 12,49 dolar 9,36 dolar (%25)
Far Away 12,99 dolar 5,84 dolar (%55)
C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield 18,99 dolar 14,24 dolar (%25)
Multi Turret Academy 4,99 dolar 4,24 dolar (%15)
Noctuary 14,99 dolar 9,74 dolar (%35)
Cavalry Girls 9,99 dolar 7,49 dolar (%25)
Super Alloy Ranger 5,79 dolar 3,47 dolar (%40)
Devil Slayer - Raksasi 14,99 dolar 10,49 dolar (%30)
Concealed 7,29 dolar 4,37 dolar (%40)
Krzyzacy - The Knights of the Cross 15,99 dolar 12,79 dolar (%20)

Steam'de başlatılan kampanya sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Steam'e alternatif platformlar için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz:

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