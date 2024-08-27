Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, anime tutkunlarını sevindirecek bir kampanyaya imza attı. 3 Eylül tarihinde sona erecek bu kampanya kapsamında oyunlar, çok sayıda anime oyuna indirimli fiyatlarla sahip olma imkânı yakalamış olacaklar.
Bu haberimizde, "Anime Game Festival" etkinlikleri kapsamında indirime giren bazı oyunlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listeye geçelim.
Steam'de indirime giren anime oyunları
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Chrono Ark
|12,49 dolar
|9,36 dolar (%25)
|Far Away
|12,99 dolar
|5,84 dolar (%55)
|C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield
|18,99 dolar
|14,24 dolar (%25)
|Multi Turret Academy
|4,99 dolar
|4,24 dolar (%15)
|Noctuary
|14,99 dolar
|9,74 dolar (%35)
|Cavalry Girls
|9,99 dolar
|7,49 dolar (%25)
|Super Alloy Ranger
|5,79 dolar
|3,47 dolar (%40)
|Devil Slayer - Raksasi
|14,99 dolar
|10,49 dolar (%30)
|Concealed
|7,29 dolar
|4,37 dolar (%40)
|Krzyzacy - The Knights of the Cross
|15,99 dolar
|12,79 dolar (%20)
Steam'de başlatılan kampanya sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Steam'e alternatif platformlar için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz: