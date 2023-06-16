Steam'de DC oyunlarına %90'a varan birçok indirim başladı! Ayrıca pek çok oyun için de kaçırılmayacak fırsatlar devam ediyor. İşte Steam'de indirimde olan yapımlar...
Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'de DC çizgi romanlarının Gotham Nights'tan Batman oyunlarına kadar birçok oyuna indirim geldi. Warner Bros. oyunlarına gelen indirim, yeni vizyona giren The Flash filmi öncesinde yapıldı. Öte yandan bu haftaki Obsidian, CD Projekt RED oyunları ve diğer birçok oyunda da indirimler sürüyor.
Steam'de indirime giren oyunlar arasından tercih edebileceklerinizi sizler için listeledik. Gelin indirimlerde değerlendirebileceğiniz oyunlara bakalım.
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Gotham Knights
|499 TL
|149,70 TL (%70)
|Gotham Knights Deluxe Edition
|699 TL
|209,70 TL (%70)
|Batman Arkham Collection
|102 TL
|15,30 TL (%85)
|Batman Arkham Knight
|59 TL
|11,80 TL (%80)
|Batman Arkham City Game of the Year Edition
|31 TL
|7,75 TL (%75)
|Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition
|31 TL
|7,75 TL (%75)
|Batman Arkham Origins
|31 TL
|7,75 TL (%75)
|Injustice 2
|669 TL
|66,90 TL (%90)
|Injustice 2 Legendary Edition
|799 TL
|79,90 TL (%90)
|Injustice Gods Among Us Ultimate Edition
|269 TL
|%67,25 TL (67,25)
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Grounded
|399,00 TL
|239,40 TL (%40)
|Fallout: New Vegas
|99,00 TL
|24,75 TL (%75)
|Pentiment
|199,00 TL
|133,33 TL (%33)
|Pillars of Eternity II: Deadfire
|77,00 TL
|19,25 TL (%75)
|South Park: The Stick of Truth
|349,00 TL
|87,25 TL (%75)
|The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition
|520,00 TL
|343,20 TL (%34)
|The Outer Worlds
|309,00 TL
|203,94 TL (%34)
|Pillars of Eternity - Hero Edition
|49,00 TL
|12,25 TL (%75)
|Tyranny
|50,00 TL
|12,50 TL (75)
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|339,50 TL (%50)
|The Witcher Üçlemesi
|298,99 TL
|74,10 TL (%75)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|399,99 TL
|119,99 TL (%70)
|The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
|31 TL
|4,65 TL (%85)
|The Witcher: Enhanced Edition
|18 TL
|2,70 TL (%85)
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Assassin's Creed Bundle
|4.728,00 TL
|1.052,18 TL (%78)
|Assassin's Creed Chronicles: Trilogy Bundle
|289,00 TL
|86,70 TL (%70)
|Assassin's Creed Valhalla
|699,00 TL
|174,75 TL (%75)
|Assassin's Creed Odyssey
|699,00 TL
|139,80 TL (%80)
|Assassin's Creed Origins
|699,00 TL
|104,85 TL (%85)
|Assassin's Creed Syndicate
|469,00 TL
|117,25 TL (%75)
|Assassin's Creed Unity
|349,00 TL
|87,25 TL (%75)
|Assassin's Creed Rogue
|229,00 TL
|68,70 TL (%70)
|Assassin's Creed IV Black Flag
|469,00 TL
|140,70 TL (%70)
|Assassin's Creed III Remastered
|469,00 TL
|117,25 TL (%75)
|Assassin's Creed Revelations
|179,00 TL
|59,07 TL (%67)
|Assassin's Creed Liberation HD
|229,00 TL
|57,25 TL (%75)
|Assassin's Creed Brotherhood
|179,00 TL
|53,70 TL (%70)
|Assassin's Creed 2
|119,00 TL
|35,70 TL (%70)
|Assassin's Creed Director's Cut Edition
|119,00 TL
|35,70 TL (%70)
|Assassin's Creed Chronicles: Russia
|119,00 TL
|35,70 TL (%70)
|Assassin's Creed Chronicles: China
|119,00 TL
|35,70 TL (%70)
|Assassin's Creed Chronicles: India
|119,00 TL
|35,70 TL (%70)
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|God of War
|329,00 TL
|197,40 TL (%40)
|Dying Light 2 Stay Human
|349,00 TL
|174,50 TL (%50)
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|229,00 TL
|91,60 TL (%60)
|Halo: The Master Chief Collection
|399,00 TL
|99,97 TL (%75)
|NBA 2K23
|1.099 TL
|274,75 TL (%75)
|Monster Hunter: World
|298,50 TL
|149,25 TL (%50)
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|379,50 TL (%62)
|Riders Republic
|699,00 TL
|174,75 TL (%75)
|Watch Dogs: Legion
|315,00 TL
|47,25 TL (%85)
|Forza Horizon 4
|199,00 TL
|65,67 TL (%67)
|Resident Evil Village
|269,00 TL
|134,50 TL (%50)
|Resident Evil 7 Biohazard
|202,50 TL
|81,00 TL (%60)
|No Man's Sky
|510,00 TL
|255,00 TL (%50)
|Hellblade: Senua's Sacrifice
|49,00 TL
|12,25 TL (%75)
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|77,00 TL
|30,80 TL (%60)
|The Long Dark
|57,00 TL
|28,50 TL (%50)
|Borderlands 3
|399,00 TL
|99,75 TL (%75)
|INSIDE
|130,00 TL
|13,00 TL (%90)