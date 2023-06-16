Steam'de DC oyunlarına %90'a varan birçok indirim başladı! Ayrıca pek çok oyun için de kaçırılmayacak fırsatlar devam ediyor. İşte Steam'de indirimde olan yapımlar...

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'de DC çizgi romanlarının Gotham Nights'tan Batman oyunlarına kadar birçok oyuna indirim geldi. Warner Bros. oyunlarına gelen indirim, yeni vizyona giren The Flash filmi öncesinde yapıldı. Öte yandan bu haftaki Obsidian, CD Projekt RED oyunları ve diğer birçok oyunda da indirimler sürüyor. Steam'de indirime giren oyunlar arasından tercih edebileceklerinizi sizler için listeledik. Gelin indirimlerde değerlendirebileceğiniz oyunlara bakalım. Steam'de indirime giren DC oyunları: Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Gotham Knights 499 TL 149,70 TL (%70) Gotham Knights Deluxe Edition 699 TL 209,70 TL (%70) Batman Arkham Collection 102 TL 15,30 TL (%85) Batman Arkham Knight 59 TL 11,80 TL (%80) Batman Arkham City Game of the Year Edition 31 TL 7,75 TL (%75) Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition 31 TL 7,75 TL (%75) Batman Arkham Origins 31 TL 7,75 TL (%75) Injustice 2 669 TL 66,90 TL (%90) Injustice 2 Legendary Edition 799 TL 79,90 TL (%90) Injustice Gods Among Us Ultimate Edition 269 TL %67,25 TL (67,25) Steam'de indirime giren Obsidian oyunları: Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Grounded 399,00 TL 239,40 TL (%40) Fallout: New Vegas 99,00 TL 24,75 TL (%75) Pentiment 199,00 TL 133,33 TL (%33) Pillars of Eternity II: Deadfire 77,00 TL 19,25 TL (%75) South Park: The Stick of Truth 349,00 TL 87,25 TL (%75) The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition 520,00 TL 343,20 TL (%34) The Outer Worlds 309,00 TL 203,94 TL (%34) Pillars of Eternity - Hero Edition 49,00 TL 12,25 TL (%75) Tyranny 50,00 TL 12,50 TL (75) Steam'de indirime giren CD Projekt Red oyunları: Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Cyberpunk 2077 799 TL 339,50 TL (%50) The Witcher Üçlemesi 298,99 TL 74,10 TL (%75) The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 399,99 TL 119,99 TL (%70) The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition 31 TL 4,65 TL (%85) The Witcher: Enhanced Edition 18 TL 2,70 TL (%85) Steam'de indirime giren Assassin's Creed oyunları: Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Assassin's Creed Bundle 4.728,00 TL 1.052,18 TL (%78) Assassin's Creed Chronicles: Trilogy Bundle 289,00 TL 86,70 TL (%70) Assassin's Creed Valhalla 699,00 TL 174,75 TL (%75) Assassin's Creed Odyssey 699,00 TL 139,80 TL (%80) Assassin's Creed Origins 699,00 TL 104,85 TL (%85) Assassin's Creed Syndicate 469,00 TL 117,25 TL (%75) Assassin's Creed Unity 349,00 TL 87,25 TL (%75) Assassin's Creed Rogue 229,00 TL 68,70 TL (%70) Assassin's Creed IV Black Flag 469,00 TL 140,70 TL (%70) Assassin's Creed III Remastered 469,00 TL 117,25 TL (%75) Assassin's Creed Revelations 179,00 TL 59,07 TL (%67) Assassin's Creed Liberation HD 229,00 TL 57,25 TL (%75) Assassin's Creed Brotherhood 179,00 TL 53,70 TL (%70) Assassin's Creed 2 119,00 TL 35,70 TL (%70) Assassin's Creed Director's Cut Edition 119,00 TL 35,70 TL (%70) Assassin's Creed Chronicles: Russia 119,00 TL 35,70 TL (%70) Assassin's Creed Chronicles: China 119,00 TL 35,70 TL (%70) Assassin's Creed Chronicles: India 119,00 TL 35,70 TL (%70) Steam’de indirimde olan diğer oyunlar: Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat God of War 329,00 TL 197,40 TL (%40) Dying Light 2 Stay Human 349,00 TL 174,50 TL (%50) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 229,00 TL 91,60 TL (%60) Halo: The Master Chief Collection 399,00 TL 99,97 TL (%75) NBA 2K23 1.099 TL 274,75 TL (%75) Monster Hunter: World 298,50 TL 149,25 TL (%50) Red Dead Redemption 2 1.150 TL 379,50 TL (%62) Riders Republic 699,00 TL 174,75 TL (%75) Watch Dogs: Legion 315,00 TL 47,25 TL (%85) Forza Horizon 4 199,00 TL 65,67 TL (%67) Resident Evil Village 269,00 TL 134,50 TL (%50) Resident Evil 7 Biohazard 202,50 TL 81,00 TL (%60) No Man's Sky 510,00 TL 255,00 TL (%50) Hellblade: Senua's Sacrifice 49,00 TL 12,25 TL (%75) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 77,00 TL 30,80 TL (%60) The Long Dark 57,00 TL 28,50 TL (%50) Borderlands 3 399,00 TL 99,75 TL (%75) INSIDE 130,00 TL 13,00 TL (%90)

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