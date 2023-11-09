Valve, Steam Deck'in daha gelişmiş bir versiyonu olan Steam Deck OLED'i tanıttı. Yeni cihaz, kardeşine oranla daha iyi ekran ve pil ömrü gibi özelliklerle geldi.

Valve, taşınabilir bilgisayarı Steam Deck’i 2021 yılında tanıtmıştı. Gelişmiş oyun deneyimini avucunuza getiren cihaz, Türkiye’de satışa çıkmasa da dünya çapında beğeni toplamıştı. Şirket, bugün ise bu konsolun gelişmiş bir versiyonu olan Steam Deck OLED’i tanıttı.

Steam Deck OLED’in, 2025’ten önce gelmesi beklenmeyen Steam Deck 2 olmadığını belirtelim. Taşınabilir cihaz, orijinal modelin güncellenmiş bir versiyonu.

Steam Deck, daha iyi ekran ve daha uzun pil ömrü gibi özelliklerle geliyor

İsminden de anlayabileceğiniz gibi Steam Deck OLED, LCD’yi bırakarak Samsung OLED ekran teknolojisiyle geliyor ve taşınabilir cihazlarda bir ilke imza atıyor. Cihazda, 7,4 inçlik biraz daha büyük bir HDR OLED ekran görüyoruz. Orijinalinde bu oran 7 inçti. Daha küçük bir çerçeve, 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık da bizi karşılıyor. Ekran, OLED olsa da hâlen 1280x800 çözünürlüğe sahip.

Steam Deck OLED, kardeşinden daha hafif. Cihaz, LCD versiyondan 640 gram ağırlığa sahip. Bu da LCD’den %5 daha hafif. Valve, boyutlarının ise 298 mm x 117 mm ve 50 mm olduğunu açıkladı. Bu kısımda ise 1 mm’lik bir artış var. Nedeni ise düğmelerde tasarımın yenilenmesi.

Batarya konusunda da önemli iyileştirmeler var. Valve’ın açıklamasına göre Steam Deck OLED, 50 Wh bataryayla birlikte geliyor. Oyuna göre değişen 3-12 saat oynama süresiyle %50 oranına varan daha uzun pil ömrünü ekleyelim.

Steam Deck OLED, performans tarafında ise değişikliklerle gelmedi. RAM ve işlemci özellikleri aynı. Depolamada ise iyileştirmeler var. Cihaz, sadece 512 GB ve 1 TB’lık versiyonlarla satışa sunulacak. Bunlar dışında 6 nm APU, Wi-Fi 6E, 2,5 metre daha uzun kablo, daha büyük ve sessiz fan gibi yenilikler de var.

Steam Deck OLED teknik özellikleri:

Ekran: 7,4 inç HDR OLED, 90 Hz, 1000 nit parlaklık, 1280x800

7,4 inç HDR OLED, 90 Hz, 1000 nit parlaklık, 1280x800 İşlemci: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (en fazla 448 GFlops)

Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (en fazla 448 GFlops) GPU: 8 RDNA 2 CU, 1,6 GHz (en fazla 1,6 TFlops)

8 RDNA 2 CU, 1,6 GHz (en fazla 1,6 TFlops) RAM: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Batarya: 50 Wh, 3-12 saat oynama süresi

50 Wh, 3-12 saat oynama süresi Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E

Steam Deck OLED fiyatı

512 GB 549 dolar 1 TB 649 dolar

Steam Deck OLED, 16 Kasım'da satışa çıkacak. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok. Ancak normal versiyonun gelmediğini düşünürsek, OLED'in de sunulmayacağını tahmin edebiliriz.