Yüzlerce Oyunu Deneyebilirsiniz: Steam Next Fest Başladı

Steam, yeni oyun arayanlar için kaçırılmaması gereken yeni etkinliği Next Fest Ekim 2022'yi başlattı. 10 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte yüzlerce yeni oyunun deneme sürümünü ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz.

PC oyuncularının en çok zaman harcadığı platformlardan Steam, bugün özellikle yeni oyun peşinde koşanların yardımına yetişen etkinliğini başlattı. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen ‘Next Fest' etkinliği, bir hafta boyunca yüzlerce yeni oyunu ücretsiz deneme imkânı sunacak.

3 - 10 Ekim tarihleri boyunca sürecek olan etkinlikte yakın zamanda yayınlanacak veya ön siparişe açılan yüzlerce farklı oyunun deneme sürümünü (demo) ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Üstelik istediğiniz türde bir oyun bulmak da oldukça kolay.

Next Fest Ekim 2022'de neler var?

Özellikle bir türde oyun bulmak istiyorsanız, etkinlik sayfasında bulunan oyun türleri menüsünden dilediğiniz türü seçebilirsiniz. Bununla birlikte en fazla talep gören oyunları görmek için “En çok istenen henüz çıkmamış oyunlar” filtresini veya “Günlük etkin demo oyuncusu” filtresini kullanabilirsiniz.

Valve, bu etkinliğinde sadece aksiyon ve simülasyon gibi genel oyun türünü filtrelemenin yanı sıra alt oyun türlerini de listeledi. Böylece Rogue-lite, Hack and Slash, Souls-like veya Siyaset Simülatörü gibi alt türlerdeki yeni oyunları da kolaylıkla keşfedebilirsiniz.

Valve’ın etkinlik sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.