Overwatch 2 Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Oyun dünyasının yıllardır sabırsızlıkla beklediği Overwatch 2 en sonunda geliyor! İşte oyunun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri...

2016’da yayınlanan ve oyun dünyasına damgasını vurmayı başaran Overwatch, 3 Ekim tarihinde oyun dünyasında tamamen veda ediyor. Orijinal oyunun yerini ise yıllardır merakla beklenen ve yakından takip edilen Overwatch 2 alıyor.

Peki Overwatch 2, orijinal Overwatch oyununa göre nasıl değişikliklere ve geliştirmelere yer veriyor? Eski Overwatch oyuncuları, yeni oyunda nelerle karşılaşacak? Overwatch 2 ne zaman çıkıyor? Gelin, Overwatch 2’nin tüm detaylarına yakından bakalım.

Overwatch ve Overwatch 2 arasındaki farklar neler?

Overwatch 2, ilk oyundan farklı olarak 6’şar kişilik takımlarla değil, 5’er kişilik takımlarla oynanacak. Oyun, bugüne kadar doğrulanan bilgilere göre 30’dan fazla karaktere ev sahipliği yapacak. Bu sayının gelecekte daha da artmasını bekleyebiliriz.

Bununla birlikte yeni oyunda ilk oyuna göreceğimiz değişikliklerden bazıları şu şekilde olacak:

PvE oyun moduna daha fazla odaklanılacak.

Her bir takımda sadece bir tank karakter bulunabilecek.

Circuit Royal, Midtown, Paraiso, Colosseo ve New Queen Street gibi yeni haritalar olacak.

Yeni oyun modu: ‘Push’

Rakiplerin konumunu takım arkadaşlarınıza söylemek için ‘Ping (işaret)’ özelliği

Dinamik ve sürekli değişen hava durumu

Overwatch 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi Windows 10 64-bit İşlemci Intel Core i3 ya da AMD Phenom X3 8650 RAM 6 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 600 ya da AMD Radeon HD 7000 Depolama 50 GB

Önerilen:

İşletim sistemi Windows 10 64-bit İşlemci Intel Core i7 ya da AMD Ryzen 5 RAM 6 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD R9 380 Depolama 50 GB

Overwatch 2 ne zaman çıkıyor?

Overwatch 2, 4 Ekim 2022 tarihinde TSİ 22.00'da çıkış yapacak.

Overwatch 2 fiyatı ne?

Overwatch 2, ilk oyunun aksine tamamen ücretsiz olacak.