Steam'in son beta sürümü, yepyeni bir "Remote Play Together" özelliğinin test edilmesine imkan tanıyor. Özelliğin kararlı sürüme gelmesiyle oyuncular, Steam'de arkadaş olmadıkları kişileri de oyun oynamak için davet edebilecekler. Bu durum, paylaşılacak bir bağlantı ile sağlanacak.

Valve, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olarak hizmet vermekte olan Steam'in yeni bir beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan bu sürüm, yakın bir gelecekte uygulamaya yeni bir "Remote Play Together" özelliği sunulacağını ifade ediyor. Özelliğin kararlı sürümlere sunulmasıyla birlikte oyuncular, önemli bir kısıtlamadan kurtulmuş olacaklar.

Steam'de hali hazırda kullanılabilen Remote Play Together özelliği, hesapta eklenmiş olan arkadaşların bir oyunu yalnızca bir tarafın hesabında olsa bile ortak olarak oynayabilmelerine imkan tanıyor. Ancak Valve geliştiricileri, yeni sürümle birlikte kullanıcıların arkadaş olmaları şartını ortadan kaldırmış durumdalar. Böylelikle bir oyunsever, kütüphanesinde olan ve arkadaşıyla birlikte oynamak istediği bir oyun için, arkadaşına adına hesap açmak zorunda kalmayacak.

Yeni özellik, şu an için yalnızca bir oyuncuya izin veriyor

Steam'in son beta sürümünde ortaya çıkan özellik, şu an için bazı kısıtlamalara sahip. Bu bağlamda oyuncular, beta sürümdeki yepyeni Remote Play Together'ı kullanırken, Steam'de arkadaş olarak eklemedikleri yalnızca bir oyuncuyu birlikte oyun oynamaya davet edebiliyorlar. Ancak özelliğin kararlı sürüme gelmesiyle, bu tür bir kısıtlamanın ortadan kalkacağı düşünülüyor. Ayrıca oyuncular, dışarıdan arkadaş davet ederken, Steam'deki arkadaşlarını da olağan şekilde davet etmeye devam edebilecekler.

Oyuncular, Remote Play Together'ın mevcut halini, birkaç kolay tıklama ile kullanabiliyorlar. Bu durum, yeni nesil özellikte de pek değişmeyecek. Bir oyuncu, birlikte oynamak istediği oyun için bir bağlantı oluşturup, bu bağlantıyı davet edeceği arkadaşına verecek. Steam Link uygulamasını kendi cihazına yükleyen herhangi bir kullanıcı da bu bağlantıyı kullanarak, oyuna hızlıca dahil olacak. Söz konusu özellik, pek çok Steam kullanıcısını memnun edecek gibi görünüyor.