Steam'de Kendinize Uygun Oyunu Bulmak İçin Tüyolar

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun platformu olan Steam, bugün 30 binden çok daha fazla sayıda oyuna ev sahipliği yapıyor. Bu oyunların bir bölümü neredeyse her oyuncu tarafından biliniyor olsa da oyunseverler, yeni oyunlar keşfetmek için saatlerini harcayabiliyorlar. Bu yöntemler, Steam'de yeni oyun keşfetmenizi kolaylaştıracak türden.

nternet kullanımının yaygınlaşması ve bilgisayarlar ile video oyun sektörünün paralel olarak gelişmesi, bugün devasa bir kitle oluşturdu. Ayrıca video oyunlar sayesinde e-spor sektörü de hayatımıza hızlı bir giriş yaptı ve profesyonel hale gelen oyuncular, bu alanda yoğunlaşarak kariyerlerini çizmeye başladılar bile. Elbette tüm bunların yaşanmasına en büyük katkılarda bulunan şirketlerden bir tanesi, Valve'dı. 2003 yılında "Steam" olarak isimlendirdiği dijital dağıtım ve çevrimiçi oyun platformunu duyuran şirket, video oyun sektörünün kurallarını baştan yazacak bir dönemin başlamasını sağlamıştı.

Yıllar içerisinde ününe ün katan Steam, bugün 1 milyardan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip. 2019 yılında açıklanan verilerdeyse 30 bin civarında oyunun Steam'de aktif olarak bulunduğu ifade edilmişti. Haliyle bunca oyun arasında hangisini oynayacağımızı belirlemek, çok büyük bir mesele. Bu içeriğimizde sizlere, Steam'de kendiniz için oyun bulabilmek adına etkili olan bazı yöntemlerden bahsedeceğiz. Bu yöntemleri uygulayarak pek çok kişi bilmiyor olsa da hafızanıza kazınacak bir oyun keşfedebilir, böylelikle kütüphanenizi gerçekten de sizin için değerli olacak bir yapımla buluşturabilirsiniz.

İşte Steam'de kendinize uygun oyunlar bulmak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler

Keşif Kuyruğu isimli özelliği kullanın

En çok oynanan oyunları görüntüleyin

Geliştirici ve yayıncı şirketleri takip edin

Steam Labs özelliklerine göz atın

Steam'deki otomatik listeleri kullanın

Keşif Kuyruğu isimli özelliği kullanın

Steam'de yeni bir oyun keşfetmek istiyorsanız, tercih etmeniz gereken ilk yöntem, hiç şüphesiz "Keşif Kuyruğu". Steam geliştiricilerinin çok güvendikleri bir algoritmaya dayalı olarak çalışan bu özellik, daha önce sahip olduğunuz oyunlara benzer yapımların derlenmesinden oluşuyor. Herhangi bir sınırlama, siz koymadığınız sürece uygulamayan Steam, bu özellik sayesinde hem büyük geliştiricilerin hem de bağımsız yapımcıların sayısız oyununa ulaşmanızı sağlıyor. Peki bu özelliği nasıl kullanacaksınız?

Steam Keşif Kuyruğu'nu kullanabilmek için, uygulamayı açmanız ve "Mağaza" menüsü altında yer alan "Keşif Kuyruğu" butonuna tıklamanız gerekiyor. Ardından da sizler için derlenen oyunları görüntülemeye başlayabileceğiniz bir başlat butonu var. Bu butona tıkladıktan sonra, size özel listeyi keşfetmeye başlayabiliyorsunuz. Oyunları görüntülemeye başladıktan sonra isterseniz istek listenize ekleyebiliyor, isterseniz takip edip oyunla ilgili yeni gelişmeleri takip ediyor, isterseniz de oyunun Keşif Kuyruğu'nda yok sayılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Keşif Kuyruğu'nda listelenen oyunlar, sahip olduğu özelliklere göre kategorilendiriliyor. Yani Steam, bu oyunu size neden gösterdiğini açıkça belirtiyor. Bunun için geliştiricilerin hazırladığı etiketlerden faydalanan platform, daha önce satın aldığınız oyunlardaki etiketlerle Keşif Kuyruğu'nda gösterilen oyuna ait ortak etiketleri gösteriyor. Ayrıca kullanıcı ayrıntısı size benzeyen oyuncuların bu oyunla ilgili neler düşündüğünü de o sayfada yer alan "Sizin gibi oyuncular sevdi." gibi ifadelerle görüntüleyebiliyorsunuz.

Beklemek istemiyor musunuz? O gün için en çok oynanan oyunları görüntüleyin

Zaman zaman yeni bir oyun arayışına girdiğimizde, herkesin oynadığı popüler yapımların neler olduğunu merak ediyoruz. İşte Steam, bu konuda da çok kullanışlı olan bir istatistik hizmeti sunuyor. Yine "Mağaza" menüsü altında yer alan "İstatistikler" bölümü, hem tüm zamanların hem de son 24 saatlik dilim için en çok oynanan oyunların bir listesini sunuyor. 100 oyuna kadar görüntüleyebileceğiniz liste, oyunun üzerine tıklayarak ulaşabileceğiniz mağaza sayfasına yönlendiriyor oluşu ile de hız kazandırıyor.

Basit bir Steam hacki: Geliştirici ve yayıncı şirketleri takip edin

Steam'de daha önce oynadığınız ve hafızanıza kazınmış olan en az bir oyun vardır. Üstelik bu oyunun geliştirici ya da yayıncı şirketi de bir şekilde kulağınıza çalınmış olabilir. İşte bu durumu, kendi lehinize çevirmek için kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Steam'deki geliştirici ve yayıncı şirketlerin Steam'deki hesaplarını takip ederek. Bunu yapabilmek içinse yapmanız gereken tek şey, beğendiğiniz bir oyunun Steam'deki listeleme sayfasına giderek, yayıncı ya da geliştiricinin yazdığı bölümdeki ismin üzerine tıklamak. Yönlendirildiğiniz sayfada o geliştirici ya da yayıncı şirkete ait oyunlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bu taktiği küçümsüyor olabilirsiniz ancak bir editör notu düşmek gerekirse; Quantic Dream'in geliştirip yayınladığı "Detroit: Become Human"ı oynadıktan sonra, yine bu şirkete ait ve çok değerli olan "Heavy Rain" ile "Beyond: Two Souls" isimli ve Detroit: Become Human'dan daha eski olan oyunları keşfetme imkanı yakaladığımı itiraf edebilirim.

Steam Labs'ı kullanmaktan çekinmeyin

Steam, geliştirmekte olduğu özelliklerin büyük bir bölümünün Steam Labs olarak isimlendirdiği bir hizmet aracılığıyla test edilmesini sağlıyor. Hizmetin güzel yanı ise Steam'in daha çok yeni keşiflere ilişkin geliştirilen özellikleri Steam Labs aracılığı ile sunuyor oluşu. Yani platform, yeni bir algoritma ya da yeni bir keşif imkanının, tüm oyuncular tarafından test edilmesine imkan tanıyor. Bu da yeni bir oyun arayışında olan oyuncular için önemli avantajlar sağlıyor. Peki Steam Labs'ı nasıl kullanacaksınız?

Steam uygulamasına giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ana sayfada karşınıza çıkan "Laboravutar" yazan buton, Steam Labs'a ulaşmanızı sağlıyor. Test edilmeye açık olan deneysel özelliklerin bulunduğu bir listeyle karşılaşacağınız laboratuvarda, söz konusu özelliklerle ilgili detaylı bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bunlar arasında da arama sonuçları ve keşiflerle ilgili olan özellikler, yeni bir oyun keşfi yapmanızı sağlıyor. Şansınız varsa, Steam Labs'taki deneysel özellikleri kullanarak, birden çok oyun bile keşfedebilirsiniz.

Hepimizin bildiği özellik: Steam'deki otomatik listeler

Steam'de yeni oyun keşfetmek için kullanabileceğiz bir diğer özellik de Steam'in ana sayfasında bulunan ve otomatik olarak oluşturulan listeler. Zaten tüm kullanıcılar tarafından bilindiği için sona bıraktığımız bu özellik, Steam'de yeni yayınlanan, yayınlanmasıyla birlikte popüler olan ya da yakın bir gelecekte piyasaya sürülecek olan oyunlara ulaşabilmenizi sağlıyor. Bu listelerdeki pek çok oyunun zaten yeterince popüler olduğunu açıkça ifade edebiliriz.