Steam yine anlık oyuncu sayısı rekoru kırdı

Steam, eş zamanlı kullanıcı sayısında yeni bir rekor kırdı. Platformda aynı anda 42.042.778 kişi çevrim içi oldu.

Steam, eş zamanlı çevrim içi kullanıcı sayısında yeni bir zirveye ulaştı. Paylaşılan verilere göre platformda aynı anda tam 42.042.778 kullanıcı çevrim içi oldu. Bu rakam, Steam’in bugüne kadarki en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Rekor, önceki 41 milyon civarındaki zirvenin de aşılması anlamına geliyor. Hafta sonu etkisi, ücretsiz oynanabilen yapımlar, indirim dönemleri ve küresel oyuncu artışı bu yükselişin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Asya pazarındaki büyüme de dikkat çekiyor.

Burada önemli bir detay var: Bu sayı aktif olarak oyun oynayanları değil, aynı anda Steam’e giriş yapan kullanıcıları temsil ediyor. Yine de bu seviye, PC oyun ekosisteminin ne kadar genişlediğini net biçimde ortaya koyuyor.

Konsol tarafında büyümenin yavaşladığı bir dönemde Steam’in bu rekoru kırması, PC oyunculuğunun hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda Steam Deck ve yeni ücretsiz oyun dalgalarıyla bu rekorların daha da yukarı taşınması sürpriz olmayacak.