Stellantis, üst düzey yönetici pozisyonlarında değişiklik yaptı. Şirketin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki Peugeot, Opel ve Jeep markaları bölge direktörlüğüne Türk yönetici Gülin Reyhanoğlu getirildi.

2021’de gerçekleştirilen PSA – Fiat Chrysler Automobiles’in birleşmesiyle kurulan Stellantis, dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri konumunda. Öyle ki şu anda Peugeot’dan Opel’e, Ctroen’den Fiat’a kadar birçok markayı bünyesinde bulunduruyor.

Bugün gelen haberler ise Stellantis’in üst düzey pozisyonlarında önemli bir değişiklik yaşandığını gösterdi. Bu pozisyona, bir Türk yönetici atandı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Stellantis’in Orta Doğu’daki Bölge Direktörü oldu

Gelen açıklamalara göre Peugeot Türkiye’de Genel Müdür olarak görev yapan Gülin Reyhanoğlu, daha yüksek bir pozisyona atandı. Reyhanoğlu’nun, Stellantis’in Orta Doğu ve Afrika’daki Peugeot, Opel ve Jeep markalarının bölge direktörlüğünü yapacağı açıklandı.

Orta Doğu ve Afrika, Stellantis’in dünyadaki 6 büyük bölgesinden biriydi. Bu da Reyhanoğlu’nun şirketin en üst düzey pozisyonlarından birine yerleştiği anlamına geliyor. Reyhanoğlu, görevi kapsamında tüm markaların satış ve pazarlama operasyonlarından sorumlu Olivier Cornuaille’e bağlı olacak.

Boğaziçi Üniversitesinden mezun olan Reyhanoğlu, 2006’dan beri otomotiv sektöründe çalışıyordu. Farklı firmalarda görev alan yönetici, 2017’de Peugeot’ya katıldı, 2020’de Türkiye Satış Direktörü oldu. Ağustos 2022’den bu yana ise Genel Müdür olarak görev yapmaktaydı.

Hâliyle Reyhanoğlu’nun yeni bir yere geçmesi, Peugeot Türkiye’nin yönetiminde de değişiklikler olmasına neden oldu. Markanın Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna Gürse Kaplan getirildi. Daha önce Renault, Subaru ve Citroen gibi markalarda çalışan Kaplan, 2017’de Peugeot’ya katıldı. 2020-2023 arasında Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev alırken Eylül 2023 itibarıyla da Peugeot’nun Orta Doğu ve Afrika’daki bölge direktörü olmuştu. Şimdi ise Genel Müdür olarak Peugeot Türkiye’ye döndü.