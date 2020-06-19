Netflix'in en popüler yapımlarından bir tanesi olan Stranger Things, önümüzdeki dönemlerde dördüncü sezonu ile karşımıza çıkacak. Şubat ayında yayınlanan bir tanıtım videosu, dizinin bazı detaylarını ortaya koysa da senaristlerin son paylaşımı kesinlikle daha dikkat çekiciydi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, hayatımıza onlarca fenomen dizi kazandırdı. Bunlardan bir tanesi de ilk sezonuyla 2016 yılında tanıştığımız Stranger Things'ti. Milyonlarca Netflix abonesini peşinden sürükleyen dizi, gördüğü ilgi sonucunda ikinci ve üçüncü sezonuyla da karşımıza çıktı. Hatta Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunu onaylayıp bir de fragman yayınladı ancak koronavirüs salgını, dizi çalışmalarının belirsiz bir süreliğine ertelenmesine neden oldu.

Stranger Things hem hikayesi hem de oyuncularıyla diziseverleri kendine hayran bıraktı. İlk sezonunda, küçük bir kasabada yaşayan bir çocuğun kayboluşunu ve bu çocuk aranırken karşılaşılan gizemli olayları izleme imkanı yakalarken, ikinci ve üçüncü sezonda ise kasabada meydana gelen diğer diğer gizemli olaylara odaklandık.

Stranger Things'in senaristleri, Twitter'da "Stranger Writers" isimli bir hesap kullanıyorlar. Bu hesaptan zaman zaman dikkat çekici paylaşımlar yapan senaristler, son paylaşımlarıyla Stranger Things hayranlarını heyecanlandırdılar. Çünkü senaristlerin yaptığı paylaşım, Stranger Things'in heyecanla beklenen dördüncü sezonu ile ilgili aslında tüm bilgileri içeriyordu. Evet, evet; tüm bilgileri içeriyordu ancak bu bilgileri görmek mümkün değil.

Stranger Things 4. sezon senaryosuna ait olduğu söylenen paylaşım

Yukarıda görmekte olduğunuz fotoğraf, Stranger Things 4. sezona dair her şeyi barındırıyor. Yazarlar, dizinin dördüncü sezonunun bölüm senaryolarını çoktan hazırlamışlar. Eğer bu görsellerin içinde ne yazdığını görebilseydik, Stranger Things'in dördüncü sezonunda neler olacağını da bilecektik. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir şey mümkün değil.

Fotoğrafa baktığımızda Stranger Things 4. sezonun 8 bölümden oluşacağını görüyoruz. Bazıları ise fotoğrafta 9 bölüm gördüklerini belirtiyorlar. Her ne olursa olsun, senaryoların hazır olması bile Stranger Things hayranlarının heyecanlarını artırmaya yetmiş durumda.

Stranger Things'in dördüncü sezonunda neler yaşanacak (Spoiler içerir)

Stranger Things'in 3. sezonu, dizinin hayranlarını şok edecek şekilde bitmişti. Çünkü herkes, son bölümde Jim Hopper'ın öldüğünü düşündü. Ancak bölüm bittikten sonra gördüğümüz bir sahne, aslında hiçbir şeyin düşünüldüğü gibi olmadığını ve Hopper'ın ölmediği fikrini doğurdu. Zaten Netflix'in şubat ayında yayınladığı Stranger Things 4. sezon fragmanı da Hopper'ın ölmediğini açıkça gösterdi.

Stranger Things'in dördüncü sezonunun durumu henüz bilinmiyor. Dizinin ne zaman çekileceği ve ne zaman yayında olacağı gibi detayların hiçbiri netleşmiş durumda değil.

Stranger Things 4. sezon tanıtım videosu