Stranger Things'in 5. sezonu, Netflix’in rekorunu kırdı

Stranger Things 5, ilk 5 günde 59,6 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix’in İngilizce dizilerde en güçlü açılışını yaptı. Tüm sezonlar aynı anda Top 10’a girdi.

Stranger Things'in 5. sezonu, Netflix’in rekorunu kırdı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

26 Kasım’da yayınlanan Stranger Things 5’in ilk dört bölümü, beş gün içinde 59,6 milyon izlenmeye ulaştı. Bu rakam, Netflix’in İngilizce dizileri arasında bugüne kadarki en yüksek açılış oldu.

Önceki sezonlarla kıyaslandığında artış dikkat çekici. 4. sezon çıkış haftasında 287 milyon saat izlenmişti; bu da yaklaşık 22 milyon izlemeye denk geliyordu. Yani final sezonu, bekleneni fazlasıyla aşmış durumda.

Bu yoğun ilgi, serinin önceki dört sezonunu da aynı anda Netflix Top 10 listesine taşıdı. Böylece platformda ilk kez bir dizinin tüm sezonları eş zamanlı olarak Top 10’a girmiş oldu.

Uzun bekleyişin ardından gelen final sezonu, global ilgiyle birlikte yılın en büyük “dizi olayı” hâline gelirken, Stranger Things evreninin popülerliğini hâlâ koruduğunu da net şekilde gösteriyor.

