Stranger Things'in 5. sezonu yayınlandı, Netflix çöktü

Stranger Things 5. sezon yayına girer girmez Netflix çöktü. ABD ve Hindistan’da binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadı. Kesinti kısa sürdü ama tepki büyüktü.

Stranger Things 5. sezonu yayınlandığı anda Netflix’te erişim sorunları baş gösterdi. Özellikle ABD ve Hindistan’daki kullanıcılar TV cihazlarında hata mesajlarıyla karşılaştı. “NSEZ-403” kodlu uyarılarla platforma giriş yapılamadı.

Downdetector verilerine göre ABD'de 14 binin üzerinde erişim problemi raporlandı. Netflix, olası yoğunluk için bant genişliğini %30 artırdığını açıklamıştı ancak bu önlem yeterli olmadı. Yaklaşık 5 dakika süren çökme sosyal medyada gündem oldu. Sorun, Türkiye için sabaha karşı gerçekleştiğinden çökmeden daha az kişi etkilendi diyebiliriz.

Kullanıcılar “3 yıl bekledik, izleyemiyoruz” gibi paylaşımlarla tepkilerini gösterdi. Bu durum, platformların yüksek talep anlarında hâlâ altyapı sınavı verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Netflix’in bu tip içeriklerde yaşadığı sorunlar ilk değil. Canlı yayınlarda da benzer kesintiler yaşanmıştı. Gelecekte bu tür aksaklıkların önüne geçmek için daha esnek altyapı çözümleri ve hızlı bilgilendirme sistemleri kritik olacak.