Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Stranger Things'in 5. sezonu yayınlandı, Netflix çöktü

Stranger Things 5. sezon yayına girer girmez Netflix çöktü. ABD ve Hindistan’da binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadı. Kesinti kısa sürdü ama tepki büyüktü.

Stranger Things'in 5. sezonu yayınlandı, Netflix çöktü
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Stranger Things 5. sezonu yayınlandığı anda Netflix’te erişim sorunları baş gösterdi. Özellikle ABD ve Hindistan’daki kullanıcılar TV cihazlarında hata mesajlarıyla karşılaştı. “NSEZ-403” kodlu uyarılarla platforma giriş yapılamadı.

Downdetector verilerine göre ABD'de 14 binin üzerinde erişim problemi raporlandı. Netflix, olası yoğunluk için bant genişliğini %30 artırdığını açıklamıştı ancak bu önlem yeterli olmadı. Yaklaşık 5 dakika süren çökme sosyal medyada gündem oldu. Sorun, Türkiye için sabaha karşı gerçekleştiğinden çökmeden daha az kişi etkilendi diyebiliriz.

Ekran görüntüsü 2025-11-27 104434

Kullanıcılar “3 yıl bekledik, izleyemiyoruz” gibi paylaşımlarla tepkilerini gösterdi. Bu durum, platformların yüksek talep anlarında hâlâ altyapı sınavı verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Netflix’in bu tip içeriklerde yaşadığı sorunlar ilk değil. Canlı yayınlarda da benzer kesintiler yaşanmıştı. Gelecekte bu tür aksaklıkların önüne geçmek için daha esnek altyapı çözümleri ve hızlı bilgilendirme sistemleri kritik olacak.

Netflix

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim